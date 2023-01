"Las mujeres facturan": Miércoles, Tokio y las heroínas de Netflix están con Shakira

Da igual qué pase hoy, 12 de enero de 2023, porque nada eclipsará el lanzamiento de Session 53, la colaboración entre Shakira y Bizarrap en la que la colombiana carga sin miramientos contra su expareja, Gerard Piqué.

La canción guarda mensajes tan explícitos como "Tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda" o "mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también", pero sin duda, la frase más repetida en redes está siendo "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Netflix España no ha perdido la oportunidad de sumarse al tema del día y apropiarse de este último eslogan para reivindicar a las heroínas de sus series. La aguerrida Tokio de Úrsula Corberó (La casa de papel), la imperturbable y astuta Miércoles de Jenna Ortega o la poderosa Once de Millie Bobby Brown (Stranger Things) son algunas de las protagonistas que ejemplifican ese "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

La canción de Shakira y Bizarrap, además de referirse 'clara-mente' a la tormentosa separación de la cantante y el exfutbolista, también reivindicando a la mujer fuerte e independiente en contraposición con el rol de sufridora engañada que tanto se ha perpetuado.

Así, que las protagonistas femeninas más poderosas de Netflix completen esta galería de "mujeres que facturan" es una estrategia tan acertada como ingeniosa para sumarse al día de Shakira. Sin duda, muchas de ellas podrían también entonar eso de "una loba como yo no está pa’ tipos como tú".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.