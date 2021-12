Las mejores curiosidades sobre el final de 'La casa de papel'

The Three Amigos!

Aunque no lo parezca, ese día estuvimos parados dos horas sin poder rodar porque el cielo se quedó completamente despejado. Esperar por una nube puede ser desesperante… todo sea por el raccord.

El Profesor, Marsella y Logroño en plan malotes!! #Lacasadepapel pic.twitter.com/4U7GM8TiEk