Las estrellas de ‘Sexo en Nueva York’ posan juntas desde el rodaje del revival

Aún no se ha apagado la conversación sobre Friends: The Reunion, pero desde HBO Max están decididos a seguir saciando la nostalgia de fans de todo el mundo por series ya consideradas clásicas. A diferencia, sin embargo, del especial que provocó que todos sintiéramos el paso (y el peso) del tiempo, el regreso de Sexo en Nueva York tomará la forma de un revival, continuando la historia de las amigas neoyorquinas y respondiendo al título de And Just Like That. Esta nueva serie vuelve a estar protagonizada por Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, aunque no ha sido posible reunir a todas sus compañeras de aventuras.

Así, junto a Parker vuelven Kristin Davis y Cynthia Nixon como Charlotte York-Goldenblatt y Miranda Hobbs, pero no así Kim Cattrall como Samantha. La ausencia de Cattrall será a buen seguro lamentada por el fandom, pero no ha terminado de restar euforia al reencuentro: es lo que podemos deducir de unas imágenes que ha publicado Parker en su Instagram celebrando el inicio del rodaje, entre las que destaca por méritos propios una instantánea donde posa con Davis y Nixon. “Juntas de nuevo”, escribe la actriz.

Otra de las fotos nos muestra a Parker frente a la casa de su personaje Carrie en Perry Street, dentro del famoso West Village neoyorquino. “Estoy emocionada y aterrorizada”.

Finalmente, la actriz también ha publicado una imagen con el guion de un capítulo, dispuesta a ponerse manos a la obra. Aunque And Just Like That no ha logrado que vuelva Cattrall, la ausencia de su personaje ha sido aprovechada para incorporar a Sara Ramírez como Che Díaz: una locutora de radio queer que trabaja con Carrie y servirá para satisfacer las demandas de inclusión. Al revival de Sexo en Nueva York también regresarán intérpretes como Chris Noth interpretando a Mr. Big, Willie Garson como Stanford Blatch, o Evan Handler como Harry Goldenblatt.

And Just Like That nos describirá las nuevas experiencias de estas protagonistas, ya cincuentonas, en Nueva York. Se compondrá de diez episodios de media hora y por el momento HBO Max no ha tanteado una fecha de estreno; tampoco sabemos cómo la serie podría verse en España una vez esté lista.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.