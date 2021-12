Lady Gaga no recuerda con cariño su aparición en ‘Los Soprano’

Es fácil percibir las intervenciones de Lady Gaga en el cine como una forma de expandir su estrellato en otros medios cuando su título de diva del pop permanece imbatible, pero lo cierto es que la relación de la artista con la interpretación viene de antes de hacerse famosa. Gaga colaboró con Robert Rodriguez en Machete Kills y Sin City: Una dama por la que matar antes de consagrarse con Ha nacido una estrella, que le dio una nominación al Oscar a Mejor actriz. Hoy trata de repetir fortuna con La Casa Gucci, un ambicioso thriller basado en hechos reales que tiene a Gaga en un papel principal, interpretando a la misma Patrizia Reggiani que mandó matar a su exmarido, Maurizio Gucci.

La artista ha pasado por una dura preparación para el papel, aunque no hayan faltado las críticas por su peculiar acento italiano. Más allá de dichas críticas y de la recepción desigual de La Casa Gucci, el trabajo de Gaga ha sido casi unánimemente alabado, y apunta a darle una nueva nominación. De ahí que estos días la cantante ande reflexionando sobre su relación con la actuación, y durante una entrevista con Entertainment Weekly le han recordado una de sus primeras apariciones en el audiovisual, cuando aún respondía al nombre de Stefani Germanotta y distaba de convertirse en una estrella de la música.

Esta aparición se produjo nada menos que en Los Soprano, serie de HBO que vuelve a estar en boga gracias a la combinación del podcast Talking Sopranos con el reciente estreno de Santos Criminales, precuela de la ficción que ha precipitado un nuevo acuerdo entre el guionista David Chase y la cadena. El caso es que Germanotta tuvo un pequeño papel en el episodio 9 de la tercera temporada, The Telltale Moozadell, emitido por vez primera en abril de 2001. Se trataba de un personaje sin acreditar, concretamente una alumna del instituto de A.J. Soprano Jr. (Robert Iler) que podía ser vista en las gradas de la piscina, riéndose mientras unos cuantos estudiantes destrozaban la vitrina de trofeos.

Su metraje en pantalla era mínimo, pero suficiente para que Gaga reniegue de él veinte años más tarde. “Cuando miro hacia atrás puedo ver exactamente qué hice mal en esa escena. No sabía escucharla. Se supone que tenía que reír y era como, ¿qué?, ¿reír? Ahora me veo y digo ‘¡eso no es una risa de verdad!’”. La joven Germanotta, en efecto, no hace otra cosa que lanzar una carcajada en dicha escena, algo que la Germanotta actual cree que no hizo con la suficiente convicción. “El matiz y ser específico como actriz es algo que puede crecer con el tiempo si estás dispuesta a escuchar de verdad al otro actor con el que trabajas”, explica la artista.

Parece que a través de papeles posteriores Gaga ha aprendido a comunicarse con los demás intérpretes, y su breve aparición en Los Soprano solo supone la nota al pie de una carrera en el cine que apunta a tener mucho más que aportar.

