"No tenía pene, sino filmoteca": la verdadera historia de 'Terenci', la nueva serie documental de Filmin

De él dijo su amigo Pier Paolo Pasolini que, entre las piernas, no tenía un pene, sino una filmoteca, así que era bastante coherente que la vida de Terenci Moix acabara en la plataforma con más predicamento entre los cinéfilos… y los lectores. Porque una de las grandes joyas del catálogo de la plataforma barcelonesa han sido siempre los documentales sobre escritores.

Obras como The Capote Tapes (Ebs Burnough, 2019) , sobre la vida de Truma Capote, o Anatomía de un dandy (Alberto Ortega, Charlie Arnáiz, 2020), sobre la de Francisco Umbral, han sido algunos de los grandes éxitos de Filmin. Si a eso le añadimos que el autor del Premio Planeta No digas que fue un sueño o de las deliciosas memorias El peso de la paja, también representa otra de las grandes tendencias de Filmin como es la reivindicación de identidades sexuales no normativas, estaba claro que sus destinos parecían condenados a encontrarse.

Sí que resulta más sorprendente, sin embargo, la juventud de los encargados de llevar a cabo la biografía. La dirección de Terenci. La fabulación infinita corre a cargo de Marta Lallana, autora de la destacable Ojos negros (2019) y el guion de Álvaro Augusto, ya ducho en los entresijos de la adicción de la fama tras su trabajo de escritura en el biopic Samantha Hudson, una historia de fe, sexo y electroqueer (2018).

Este último contó que Terenci era, en su opinión, “carne y máscara”, y que su objetivo era explicar como aquel niño de la calle Ponent llamado Ramón que se aburría en la postguerra llegó a convertirse en Terenci, uno de los escritores más leídos y reconocibles de la literatura española del siglo XX. En ese sentido, comparó al biografiado con el personaje de La noche americana, la película de François Truffaut, en su anhelo por construirse un personaje que le permitiera evadirse de la realidad.

Los tres capítulos (que también darán pie a un largometraje), sobre la fama, la literatura y el sexo se han vertebrado a partir del material de archivo de TVE y de entrevistas con su círculo cercano, incluido el que fuera el gran amor de su vida, el actor Enric Majó. Un banquete iconográfico e iconoclasta en el que no faltarán los pectorales de la estrella del peplum Steve Reeves, tan reverenciados por el escritor barcelonés, que se mostrarán tan lustrosos y oleosos como de costumbre la próxima primavera.

Además de esta novedad, Filmin anunció la fecha de estreno de sus próximas producciones:

'Autodefensa': vida de centennials

Solo con el estreno en redes de su tráiler ya se ha armado la mundial, señal inequívoca de lo mucho que va a dar que hablar esta serie. Belén Barenys, Berta Prieto y Miguel Ángel Blanca (Magaluf Ghos Town), forman un trío explosivo en la primera ficción creada y protagonizada por la generación centennial. Ellas afirman “no pedir permiso” para contar sus historias de sexo, drogas y muchos traumas, cruelmente explícitas en una serie que llegará en dos tandas, estrenándose los cinco primeros capítulos –de duración entre los 24 y los 4 minutos– el 29 de noviembre.

'Oswald. El falsificador': la serie

Después del éxito del largometraje dedicado a la vida de Oswald Aulestia, que se ha convertido en el documental más visto de la historia de Filmin, el director Kike Maíllo regresa a la plataforma para ahondar más en el misterio que rodea al singular pícaro artístico y cuyo atractivo, en palabras del director, radica en su “mediterraneidad”. Tres episodios de 50 minutos completan la biografía de un singular genio del tocomocho. Estreno previsto en enero.

Imagen de 'Oswald. El falsificador' Cinemanía

'Selftape'

Las hermanas Vilapuig, Joana y Mireia, alcanzaron gran notoriedad hace más de una década como intérpretes de Polseres vermelles. Después, nunca más se supo. Ahora se pasan a la autoficción para contar qué hay cuando desaparece la fama adolescente y las dificultades de sobrevivir en el competitivo mundo de la autoficción. Produce los seis capítulos de 35 minutos Iván Mercadé (Cites), coautor junto a Pau Freixa de la añorada Polseres vermelles, y dirige Bàrbara Farré (La última virgen). Estreno previsto en marzo.

Imagen de 'Selftape' Cinemanía

