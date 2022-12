'La torre oscura': Mike Flanagan adaptará la gran saga de Stephen King

Netflix ha sido hogar de Mike Flanagan durante los mejores años de su carrera. Más allá de dirigir La maldición de Hill House, prácticamente un clásico del terror contemporáneo, Flanagan ha estado detrás de La maldición de Bly Manor, Misa de medianoche y El club de la medianoche; esta última una adaptación de Christopher Pike que obtuvo una audiencia terrible y fue cancelada. El anuncio llegaba mientras Flanagan, a través de su productora Intrepid Pictures y junto a su socio Trevor Macy, seguía envuelto en La caída de la casa de Usher, adaptación de la obra de Edgar Allan Poe que también se estrenará en Netflix, pero marcará la última colaboración de Flanagan con el gigante de streaming. Y es que, según supimos recientemente, su contrato ha expirado.

Flanagan ha encontrado nuevo hogar en Amazon Prime Video, adonde se ha marchado con Intrepid Pictures y un acuerdo flexible que, por ejemplo, le permitirá producir una futura película al margen: The Season of Passage. Durante una entrevista con Deadline, por otro lado, Flanagan ha revelado además que tiene otro ambicioso proyecto entre manos (el más ambicioso de su carrera), y que bien podría estar financiado por Amazon: hablamos de La torre oscura, la épica saga literaria de su admirado Stephen King. “Antes de nuestro acuerdo con Amazon adquirimos los derechos de La torre oscura que, si me conoces, sabrás que ha sido mi Santo Grial durante la mayor parte de mi vida”, explica.

“De hecho, tenemos esos derechos fuera de nuestro acuerdo con Amazon, lo que no significa que no puedan o no vayan a apoyarlo en algún momento, no se sabe. Pero eso es algo que hemos estado desarrollando nosotros mismos y estamos realmente apasionados por finalmente ponerlo en pie en algún momento”. Flanagan ya se ha puesto en contacto con King para hablar de un esquema de adaptación, que contemplaría el desarrollo de cinco temporadas seguidas de dos largometrajes: suficiente para cubrir las ocho voluminosas novelas de La torre oscura. King habría quedado encantado con el plan, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la relación que une a novelista y cineasta.

Y es que Flanagan ha adaptado dos veces a King en el pasado, con El juego de Gerald y Doctor Sueño. Por no hablar de que la influencia del autor es perceptible en otras obras suyas, ya hablemos del vínculo de La maldición de Hill House con It o la sombra en Misa de medianoche de Revival o El misterio de Salem’s Lot. La torre oscura, por su parte, es una epopeya complejísima que dio inicio en 1982 con la publicación de El pistolero. Ahí conocíamos a Roland Deschain, miembro de una orden de caballería conocida como los Pistoleros que viaja en busca de la Torre Oscura, nexo de unión para todo el universo. Sus aventuras están marcadas por la fantasía, el terror y lo meta, puesto que varios libros de King confluyen en la trama y el propio King es uno de los personajes.

Es inevitable que la idea de llevarla al audiovisual fascine a un fan de King como Flanagan, aunque los precedentes no son muy buenos. La propia Amazon (que a saber si termina produciendo la obra) realizó un piloto para una posible serie que no cuajó, y al margen de eso en 2017 la saga saltó al cine con una película que protagonizaban Idris Elba como Roland y Matthew McConaughey como su enemigo Randall Flagg. La película fue masacrada por crítica y público y congeló las opciones de impulsar una franquicia. Quizá Flanagan tenga más suerte.

