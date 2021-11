La temporada 33 de ‘Los Simpson’ presentará al primer novio de Smithers

Waylon Smithers lleva siendo un habitante de Springfield desde el inicio de la serie, y tardó pocas temporadas en revelarse que estaba enamorado secretamente del sr. Burns, millonario al que atendía servilmente. Pese a que este amor daría pie a múltiples gags, no fue hasta 2016 que Smithers salió oficialmente del armario como hombre gay, en un episodio muy especial que escribió Rob LaZebnik. No solo era especial por el modo en que el colectivo LGTBIQ+ aumentaba su presencia en Los Simpson, sino también por cómo el guion homenajeaba a su hijo gay. En sus palabras: “Soy un tipo del interior de EE.UU. que no suele mostrar sus emociones, así que pensé ‘¿qué mejor forma de decirle a mi hijo que le quiero que escribir una historia de dibujos sobre ello?’”.

Resulta que Johnny LaZebnik, de 27 años, también es guionista, trabajando en series como el reboot de Rugrats. Aventuras en pañales. Ahora, la temporada 33 de Los Simpson les ha dado a ambos la oportunidad de trabajar juntos de cara a un nuevo episodio centrado en la orientación sexual de Smithers que le pondrá en contacto con su primer novio, un personaje llamado Michael De Graaf. El episodio titulado Portrait of a Lackey on Fire se estrena este 17 de diciembre en Disney+ para que semanas después llegue a Fox, y su sinopsis reza lo siguiente: “Smithers encuentra el amor verdadero en un famoso diseñador de moda, ¿pero acabará su nueva relación destruyendo Springfield?”.

En efecto, De Graaf es un diseñador de moda que le da la oportunidad a Smithers para dejar de lado su amor por Burns y poder sumirse en un noviazgo con todas las de la ley. En inglés le pone voz el actor Victor Garber, al que muchos recordaréis por interpretar al padre de Alias y a Thomas Andrews, constructor del Titanic en la susodicha Titanic de James Cameron. Como viene siendo habitual con estos fichajes el personaje se parece bastante al actor que le pone voz, en este caso de forma más prominente ya que Garber es igualmente un hombre homosexual, para quien doblar a Da Graaf ha sido una experiencia muy emocionante. “Este papel es un recordatorio de cuánto han cambiado las cosas, y también de cómo he evolucionado yo”.

Vía New York Post, tanto Rob como Johnny LaZebnik han comentado su trabajo en el episodio, destacando lo mucho que han disfrutado escribiendo juntos. “Poder trabajar con Johnny en este episodio ha sido un sueño, y me ha divertido mucho poder ver lo gracioso y talentoso que es”, asegura Rob. Por su parte, Johnny cuenta: “Sentarme con mi padre a escribir chistes ha sido divertidísimo. Y ha habido momentos donde le decía ‘papá, qué asco… no podemos poner eso en televisión’, algo que no esperaba porque normalmente yo soy el asqueroso”. Portrait of a Lackey on Fire es el octavo episodio de esta nueva temporada, y no está claro si De Graaf podría convertirse en un personaje recurrente.

