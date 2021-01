La serie 'The Last of Us’ encuentra nuevo director

De cara al desarrollo de una adaptación televisiva de The Last of Us en HBO no eran pocos los que consideraban que su gran atractivo, antes que el intento de conservar la magia de los juegos originales de Naughty Dog, radicaba en ver a Craig Mazin y Johan Renck trabajando juntos de nuevo. Ambos habían desarrollado Chernobyl, una de las series más unánimemente aclamadas de los últimos años, y la perspectiva de que también colaboraran en una historia de terror postapocalíptico y drama existencial era demasiado seductora. No obstante, Renck acaba de abandonar el barco. Arguyendo conflictos de agenda, ya no dirigirá el capítulo piloto de The Last of Us, y no habrá reunión de Chernobyl.

Anticipándose a los posibles lamentos de los fans, eso sí, HBO ha reaccionado rápido y fichado a otro director como sustituto, bastante menos conocido que Renck pero con un currículum que lo avala como un gran candidato… aunque solo conste de dos películas. Se trata de Kantemir Balagov, realizador ruso que debutó en 2017 con Demasiado cerca y dos años después se alzó con el premio Un Certain Regard a Mejor dirección cuando Beanpole se estrenó en Cannes. Por este drama bélico ambientado en Leningrado poco después de la Segunda Guerra Mundial, Balagov ha recibido los mayores elogios, que apuntan a un estilo muy particular y una habilidad consumada para retratar la miseria humana.

Vaya, que es perfecto para una propuesta como The Last of Us. Así las cosas, Balagov se encargará de dirigir el piloto de la serie (no está claro si se ocupará de alguno más), amparándose en un guion que escribe Mazin junto a Neil Druckmann, responsable de los juegos originales. Tanto The Last of Us como su secuela estrenada en 2020 se ambientan en un mundo arrasado por un virus que ha convertido a gran parte de la población en zombies, y giran en torno a la relación de Joel, un cínico buscavidas, y Ellie, que por ser inmune a esta enfermedad podría ser la gran esperanza para la humanidad. Aún no se ha dejado caer ninguna fecha de estreno para la serie.