La serie spin-off de ‘La familia Addams’ dedicada a Miércoles ya tiene protagonista

El pasado febrero supimos que Netflix se había asociado con MGM Television para producir un spin-off de La familia Addams centrado en el que siempre ha sido su personaje más carismático: la inquietante adolescente Miércoles Addams. La compañía reveló al mismo tiempo que Tim Burton dirigiría y sería el productor ejecutivo de los ocho episodios que compondrían su primera temporada, acompañado de Al Gough y Miles Millar en calidad de showrunners. Desde entonces no habíamos vuelto a saber nada del proyecto, pero Variety acaba de hacerse eco de que la serie ya tiene protagonista.

Wednesday, así, estará protagonizada por Jenna Ortega en el papel de la hija de los Addams, encargada de darle vida durante sus atribulados años estudiantiles en la Academia Nevermore. Además de intervenir en Jane the Virgin y la recientemente estrenada Inmune, se da el caso de que Ortega no es en absoluto una desconocida para Netflix, habiendo participado en la película The Babysitter: Killer Queen y en series como You o Richie Rich, mientras que también ha ejercido de actriz de doblaje en el programa animado Jurassic World: Campamento Cretácico.

Ortega, que también tiene planeado protagonizar la próxima entrega de Scream, es el único miembro confirmado del reparto hasta ahora. Wednesday narraría cómo Miércoles trata de controlar sus poderes psíquicos al tiempo que lucha contra monstruos y trata de resolver el misterio de su excéntrica familia. Sí, el planteamiento recuerda poderosamente a Las escalofriantes aventuras de Sabrina (también de Netflix), pero el personaje tiene un bagaje audiovisual propio al que han contribuido actrices como Lisa Loring en los años 60, Christina Ricci durante las celebradísimas adaptaciones de los 90 y Chloë Grace Moretz dándole voz en las películas animadas.

Aún no hay fecha de estreno en Netflix para Wednesday.