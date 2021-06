La serie sobre el rodaje de ‘El padrino’ ficha a Juno Temple (‘Ted Lasso’)

Los primeros compases de The Offer, serie de Paramount+ que aborda el rodaje de El padrino en los años 70, fueron tirando a complicados. Armie Hammer había sido fichado como su gran protagonista, metiéndose en la piel del productor Al Ruddy, cuando estalló un escándalo sobre su vida sexual primero rocambolesco y luego de lo más inquietante, provocando en última instancia una investigación policial. En cualquier caso Hammer tuvo que abandonar la producción, y su papel cayó en manos de Miles Teller mientras se designaba a Dexter Fletcher (Rocketman) como director de varios episodios incluyendo el piloto.

En las últimas semanas la situación ha emprendido un ritmo más optimista, con el reparto prácticamente cerrado. Según recoge Deadline, la última en unirse a él es Juno Temple, actriz vista en Vinyl, Maléfica: Maestra del mal o, sobre todo, la exitosa y reciente Ted Lasso, cuya segunda temporada llega a Apple TV+ el próximo 23 de julio. En The Offer Temple encarnará a Bettye McCartt, asistente personal de Ruddy durante la producción de El padrino que posteriormente se convertiría en la manager de estrellas como Tom Selleck, Maureen O’Hara, Anthonny Quinn, George Clooney o Billy Dee Williams.

Mientras Paramount acometía la gestación de El padrino, McCartt se vio envuelta en varias situaciones conflictivas a cuenta del escrutinio que sufrió la película por parte de la mafia. Junto a Ruddy, su asistente recibió amenazas para que cancelaran el rodaje de El padrino, y en cierto momento Lenny Montana (intérprete de Luca Brassi y antiguo chico para todo de los gángsters) le hizo un regalo muy peculiar: un lujoso reloj que le avisó enigmáticamente que no debía llevar si viajaba a Florida. The Offer explorará, en efecto, los problemas que tuvo que atravesar El padrino más allá de la desconfianza de Paramount en Francis Ford Coppola, director a cargo del proyecto.

Coppola será interpretado por Dan Fogler (visto en Animales fantásticos), mientras que en el reparto de la miniserie de diez capítulos también encontramos a Matthew Goode como el jefe del estudio Robert Evans (interpretado por Jake Gyllenhaal en la otra recreación del rodaje de El padrino que se prepara en Hollywood, el film Francis and the Godfather) y a Colin Hanks como Barry Lapidus, ejecutivo del conglomerado al que entonces pertenecía Paramount, Gulf & Western. La serie está escrita por Nikki Toscano y Michael Tolkin, y aún no tiene fecha de estreno.

