La serie precuela de ‘Dune’ encuentra su showrunner en ‘La mansión de Bly Manor’

La obra de Frank Herbert dedicada a Dune es inmensa, incluso si nos limitamos a la extensión de la novela inicial y homónima que quiere adaptar Denis Villeneuve con el amparo de Warner Bros. Así las cosas (y a diferencia de lo que ocurrió con la fatídica adaptación impulsada por David Lynch en los años 80), la Dune que llega a los cines este 17 de septiembre no cubre la totalidad del libro de Herbert, dejando en manos de una segunda entrega completar la historia. Los planes del estudio, no obstante, van más allá de ahí: paralelamente a que diera inicio la producción de Dune, también se empezó a planear una serie precuela que enriqueciera el universo.

Su título es Dune: The Sisterhood, y en estos últimos meses no habíamos oído gran cosa de ella. Lo último que supimos fue en noviembre de 2019, cuando el showrunner vinculado John Spaihts (firmante del libreto de Prometheus) abandonó el proyecto para centrar sus esfuerzos en escribir la segunda parte de Dune, que aún no ha comenzado oficialmente a prepararse. Dune: The Sisterhood (posiblemente traducida como Dune: La Hermandad) quedó descabezada, aunque ahora Variety confirma un fichaje que garantizaría su continuidad con fuerzas renovadas. La precuela ha encontrado un nuevo showrunner, y entre el equipo de nada menos que el éxito de Netflix La maldición de Bly Manor.

Se trata de Diane Ademu-John, que previamente a la serie de Mike Flanagan había ejercido de guionista y productora en series como Crossing Jordan, Empire o Medium. Dentro de la alabada adaptación de Henry James, Ademu-John produjo buena parte de sus episodios y dirigió uno de ellos, culminando un currículum que ha seducido considerablemente a HBO Max. Será esta plataforma de streaming (al igual que ocurrirá con la serie vinculada a The Batman, por título provisional Gotham P.D.) el hogar de Dune: The Sisterhood, aunque por lo pronto WarnerMedia no baraje ninguna fecha de estreno.

The Sisterhood tiene como protagonistas a las enigmáticas Bene Gesserit, una orden compuesta por mujeres con poder para controlar cuerpo y mente, y que manejan desde la sombra los grandes hilos del Imperio. Como veremos en Dune, tienen gran interés en el planeta Arrakis, y en el film de Villeneuve estarán representadas por un personaje fundamental como es Jessica Atreides (Rebecca Ferguson), madre del protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet) que resulta ser uno de sus miembros.

