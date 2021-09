La serie ‘Obi-Wan Kenobi’ termina su rodaje y fija estreno para 2022

Poco después de recoger su Emmy a Mejor actor protagonista en serie limitada por Halston, Ewan McGregor se plantó frente a los medios para responder preguntas, y Obi-Wan Kenobi salió a la palestra. El actor lleva vinculado a la serie desde hace años, sin que el COVID-19 y varios percances en cuanto a los creativos permitieran que el rodaje comenzara hasta el pasado mes de mayo. Que entonces Disney iniciara la producción de Kenobi y no la de la tercera temporada de The Mandalorian fue otra constatación de que tardaremos lo suyo en ver las nuevas aventuras de Mando (ambas series se ruedan en el mismo set de Los Ángeles), pero igualmente el fandom está exultante ante la perspectiva de ver a McGregor retomar su personaje del Maestro Jedi.

Este entusiasmo no ha hecho sino incrementarse ante las palabras del actor, que durante la citada rueda de prensa confirmó que Kenobi había concluido su rodaje. “Hemos terminado de rodar y ha sido muy, muy divertido”, aseguraba, para a continuación alabar el trabajo de la directora. “Me ha gustado mucho trabajar con Deborah Chow. Creo que no va a decepcionar, que va a ser buena. Me lo pasé muy bien haciéndola y trabajé con gente realmente maravillosa, gente encantadora. La nueva tecnología que empleamos para hacerla es genial, y fue una experiencia distinta a la de las tres películas anteriores que hice”. McGregor se refiere al StageCraft que patentó Jon Favreau para The Mandalorian y se ha revelado de gran utilidad en tiempos pandémicos.

El actor no dio ninguna fecha de estreno, pero poco después Chris Coxall, nuevo vicepresidente y comunicación en Lucasfilm, confirmó por su lado que Kenobi llegaría a Disney+ en 2022, sin concretar mes o día. Todo apunta, por ello, a que la única nueva serie de Star Wars que veremos en lo que queda de año (exceptuando la ya emitida La remesa mala, dentro del ámbito animado) será The Book of Boba Fett, que terminó su rodaje hace meses y tiene previsto estrenarse a lo largo de diciembre tras haber fichado a Ludwig Göransson como compositor de la banda sonora. A Kenobi le tocará ser el plato principal del año que viene, en compañía de la inminente Andor que protagoniza Diego Luna.

La serie consagrada al caballero Jedi se ambienta diez años después de La venganza de los Sith, y promete mantener una fuerte continuidad con las controvertidas precuelas de George Lucas. No solo por la presencia de McGregor; en Kenobi le veremos acompañado de Hayden Christensen volviendo como Darth Vader y de Joel Edgerton y Bonnie Piesse haciendo lo propio con Owen y Beru Lars, además de las incorporaciones en papeles por especificar de Indira Varma, Kumail Nanjiani, Benny Safdie, Sung Kang o Moses Ingram. Kenobi tendrá el formato de una serie limitada de seis episodios.

