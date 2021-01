La serie ‘Moon Knight’ ficha como directores a Justin Benson y Aaron Moorhead

El ambicioso plan de Kevin Feige en lo relativo a futuras series de Marvel no solo pretende tejer una continuidad mucho más compleja entre personajes y tramas al tiempo que consolida el atractivo de Disney+: también existe un propósito de experimentar como nunca se ha experimentado en el MCU. Este 15 de enero empezaremos a atisbar qué nos depara Marvel con la excéntricaBruja Escarlata y Visión, pero seguidamente a ella hay proyectos igualmente prometedores a nivel de extrañeza como What if?, la comedia judicial que va a ser She-Hulk o… Moon Knight. La serie del que en España conocemos como Caballero Luna, que recientemente confirmó que tendría a Oscar Isaac como protagonista.

Este personaje debutó en las viñetas a mediados de los 70, y las múltiples encarnaciones que ha conocido desde entonces siempre tenían algo en común: su condición de mercenario, y su trastorno de personalidad múltiple. Su nombre es Marc Spector, y sus desventuras aspiran a ser tan únicas que Marvel ha decidido recurrir a dos directores de la talla de Justin Benson y Aaron Moorhead. ¿Quiénes son Justin Benson y Aaron Moorhead? Pues dos actores, directores y escritores que llevan una década triunfando en festivales de cine de todo el mundo gracias a sus originalísimas propuestas indie de terror y ciencia ficción. Su película más conocida es El infinito, aunque también estrenaran en 2019 Synchronic y produjeran She Dies Tomorrow de Amy Seimetz, que ha dado mucho que hablar en los últimos meses.

Es de esperar que Benson y Moorhead se encarguen de dirigir algunos episodios de Moon Knight en compañía de Mohamed Diab (Clash), pero que se mantengan ajenos al guion de la serie al quedar este en manos de Jeremy Slater. El rodaje de la serie comenzaría en Budapest el próximo marzo, como revelaba recientemente su director de fotografía Gregory Middleton, y no se ha tanteado aún ninguna fecha de estreno. Previamente a Moon Knight se espera que Disney+ aloje series de Marvel como la ya citada Bruja Escarlata y Visión, Loki, Falcon & The Winter Soldier, Ojo de halcón o Ms. Marvel. Por aquí tienes una lista de todas las series ideadas por la Casa de las Ideas.