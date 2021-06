La serie en acción real de ‘Assassin’s Creed’ encuentra guionista

Tras el éxito de The Witcher, Netflix no quiere que esta serie sea un caso aislado a la hora de dar pie a nuevos fenómenos de audiencia. Aunque en propiedad la serie de Henry Cavill sea una adaptación literaria y no de un videojuego, la saga de CD Projekt Red es tan popular que los responsables de la ficción nunca han querido disimular su parentesco, mientras el servicio de streaming busca nuevos títulos que llevar a la pantalla. Ya ha sido previamente el caso de Castlevania (con una serie anime muy elogiada), y ahora mismo Netflix se encuentra involucrada tanto en el desarrollo de una serie en acción real de Resident Evil que recientemente presentó a su reparto, como en otra de Assassin’s Creed.

Ubisoft llegó a un acuerdo con la plataforma en octubre de 2020, dando luz verde a una serie en acción real que expandiría el universo de una de las sagas de mayor éxito comercial en la actualidad. Inaugurada en 2007, Assassin’s Creed se ha expandido a lo largo de 11 juegos y ha vendido 155 millones de copias a lo largo del mundo, además de haber originado en 2016 una adaptación en forma de película… que puede que no sea el mejor modelo al que deba aspirar Netflix. Alejándose de la experiencia que protagonizaron Michael Fassbender y Marion Cotillard, esta nueva versión de Assassin’s Creed se halla en una fase muy prematura de su desarrollo, pero ya ha encontrado guionista.

Y, según recoge The Hollywood Reporter, este no es otro que Jeb Stuart. Junto a Steven E. de Souza, Stuart debutó en 1988 poniendo firma a un clásico del calibre de Jungla de cristal, escribiendo posteriormente la adaptación de El fugitivo protagonizada por Harrison Ford. Escribir la serie de Assassin’s Creed no será su primer trabajo para Netflix, ya que anteriormente ha aceptado encargarse tanto de una serie animada titulada The Liberators como de Vikings: Valhalla, la secuela de la exitosa serie de History Channel.

Netflix no ha dado más detalles del proyecto, y sigue siendo una incógnita tanto quiénes lo protagonizarán como cuál será la historia que narre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.