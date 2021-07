La serie de ‘Y: The Last Man’ ya tiene fecha de estreno (y teaser)

Vertigo publicó Y: The Last Man entre 2002 y 2008, encandilando al público con una historia de ciencia ficción llamada a marcar épocas. Los responsables del cómic, Brian K. Vaughan y Pia Guerra, no dudaron en vender los derechos de adaptación, siendo New Line Cinema el primer estudio interesado en una película. Con el tiempo, esta se convirtió en serie, y en años posteriores el proyecto experimentó varios percances que dificultaron su puesta a punto, con continuos cambios de directores e intérpretes. Finalmente, parece que va a ser FX la que se encargue de estrenar la serie dentro de Hulu, auspiciada por Disney.

Esto en EE.UU., claro. En España lo más parecido que tenemos a ‘FX on Hulu’ es el subcatálogo de Star dentro de Disney+, donde es posible que Y: The Last Man acabe recalando. La historia se centra en un protagonista llamado Yorick Brown que vaga por el mundo junto a su mono Ampersand tras haber sobrevivido a una plaga que acabó con la vida de todos los hombres. Ben Schnetzer es el encargado de interpretarlo, secundado por Diane Lane, Ashley Romans u Olivia Thirbly. Paralelamente a confirmar la fecha de estreno para el próximo 13 de septiembre, FX ha publicado un escueto teaser marcado por una voz en off e infografías muy sugerentes.

They were all gone… except one. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/JboPVhU7kq — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) July 15, 2021

“Todos los hombres se han ido… salvo uno”, se revela como el eslogan de la serie, acompañado del tema It’s a Man’s, Man’s, Man’s World de James Brown. Puedes verlo bajo estas líneas, mientras cruzamos los dedos para que la Casa del Ratón se haga velozmente con los derechos y podamos ver Y: The Last Man en Disney+ paralelamente a que lo hagan en EE.UU.

