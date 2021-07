La serie de ‘The Last of Us’ suma a otro actor de doblaje de los videojuegos

El equipo de The Last of Us sigue tomando forma, incluso cuando la mayor parte de sus integrantes ya se ha desplazado a Calgary, Canadá, y se prepara empezar el rodaje. La producción de esta serie de HBO tiene planeado prolongarse hasta el año que viene, y parece que su elenco ya está completamente formado. Craig Mazin y Neil Druckmann (director de los videojuegos originales) se pusieron hace tiempo con el guion, mientras que Johan Renck se hará cargo de dirigir varios episodios luego de colaborar con Mazin en Chernobyl y el reparto resulta ser el elemento más llamativo de la ficción. Al cual, por cierto y según recoge SlashFilm, se han sumado tres nuevas incorporaciones.

Una de ellas es Jeffrey Pierce, que ya intervino tanto en The Last of Us como en The Last of Us Parte II poniendo voz a Tommy. Sin embargo, y al contrario que Merle Dandridge (que sí va a encarnar a Marlene en la serie de HBO luego de doblarla en los videojuegos de Naughty Dog), Pierce no repetirá papel: va a interpretar a Perry, personaje exclusivo de la serie que aparecerá como un rebelde que deambula por una de las zonas en cuarentena adonde conducirán los pasos de Joel y Ellie (protagonistas de la serie que encarnan Pedro Pascal y Belle Ramsey). El citado Tommy es el hermano de Joel, y en esta nueva The Last of Us tiene el rostro de Gabriel Luna.

Pierce no es el único fichaje confirmado en las últimas horas, puesto que otros intérpretes que ya han trabajado con HBO en el pasado se asomarán a The Last of Us. Uno es Con O’Neill (que apareció en Chernobyl) como Bill: un viejo conocido de Joel traumatizado por el apocalipsis zombie, que ha hecho de él un hombre paranoico y obsesionado con la supervivencia. Parte de este trauma, al menos en el juego, se debe a la pérdida de su compañero Frank, que precisamente es el personaje para el que HBO ha encontrado otro intérprete: Murray Bartlett, visto hace poco en la miniserie The White Lotus.

En los videojuegos lo único que sabemos de Frank es que se ha ahorcado, pero es razonable esperar que tenga algo más de protagonismo en la serie (al menos, en materia de flashbacks que contextualicen el comportamiento de Bill). Lo más interesante del asunto radica, no obstante, en que el primer The Last of Us diseminaba numerosas pistas de que Bill y Frank habían estado vinculados románticamente. Aunque nunca se explicitó GLAAD (la asociación que en EE.UU. supervisa la representación del colectivo LGTBQ+ en los medios) llegó a considerar a Bill “el personaje gay del año”, y la adaptación de Mazin ahora tiene la oportunidad de profundizar en esta subtrama.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.