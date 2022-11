La serie de 'The Gentlemen' a cargo de Netflix encuentra protagonista

En opinión de muchos de sus fans, Guy Ritchie llevaba años perdido por Hollywood y los grandes presupuestos antes de que The Gentlemen se cruzara en su camino. Aunque Aladdin fue el mayor taquillazo de su carrera, Ritchie necesitaba volver a las raíces, y para ello nada mejor que una comedia criminal llena de diálogos afilados y personajes badass. The Gentlemen, con un ilustre reparto que incluía a Matthew McCounaghey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y Colin Farrell, supuso la vuelta del mejor Ritchie, y obtuvo el éxito suficiente como para que el director inglés volviera a acomodarse en esta senda (luego vendría la superior Despierta la furia) a la vez que se ponía en marcha una expansión del film.

Una, como mandan los cánones, destinada al streaming. Miramax Television acordó con Netflix la producción de una serie basada en The Gentlemen, donde Ritchie escribiría el piloto con Matthew Reed mientras dirigía los dos primeros episodios. La idea es que The Gentlemen se ambiente en el mismo universo que la película original, sin que se haya confirmado la vuelta de ningún miembro de su reparto. En cambio, y según recoge Collider, la serie acaba de fichar a un protagonista, siendo este Theo James. Un actor en alza al que hemos podido ver en Sanditon o en La mujer del viajero en el tiempo junto a Rose Leslie, por no hablar de The White Lotus: Sicily: serie que inició su andadura esta misma semana.

Theo James en 'The White Lotus'

James interpreta a uno de los nuevos personajes de esta temporada, habiendo conseguido ya encandilar al público. En paralelo a su incorporación a The Gentlemen (siendo por ahora el único actor confirmado), han trascendido las líneas generales de su trama: James interpreta a Eddie Halstead, que se ve en la tesitura de gestionar la herencia de su padre luego de su fallecimiento. Entonces descubre que este estaba metido hasta las cejas en el imperio de la droga de Mickey Pearson (interpretado por McConaughey en la película), por lo que decide introducirse en el negocio criminal y convertirse en un traficante de cannabis desconociendo los obstáculos que encontrará en su camino.

Netflix aún no ha tanteado una fecha de estreno para The Gentlemen, mientras sigue siendo una incógnita el destino de la última película de Ritchie. Operación Fortune: El gran engaño, con Jason Statham, iba a haberse estrenado a principios de 2022, pero ha desaparecido del calendario y a Ritchie ya le ha dado tiempo a terminar otra película: The Interpreter, con Jake Gyllenhaal.

