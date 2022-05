La serie de Netflix que explica el origen del 'síndrome de Estocolmo'

23 de agosto de 1973. Un delincuente asalta el Banco de Crédito de Estocolmo (Suecia) y se hace con cuatro rehenes tras verse acorralado. Entre sus peticiones para liberar al grupo (conformado por tres mujeres y un hombre), el atracador exige que el célebre delincuente Clark Olofsson acuda al lugar. El inicio de una historia trepidante, que daría nombre al reconocido síndrome de Estocolmo.

Mucho antes de que La casa de papel ejemplificará este vínculo afectivo a través de los personajes de Denver (Jaime Lorente) y Mónica Gaztambide (Esther Acebo), decenas de películas y series se hacían eco de esta reacción psicológica. Un hecho por el que el retenido despierta su simpatía y apoyo hacia el secuestrador. Un extraño comportamiento, cuyo origen es recogido ahora en Clark, la serie de Netflix que aborda el citado atraco perpetrado por Jan-Erik Olsson.

Crímenes, sexo y mentiras son las palabras que definen la vida de Clark Olofsson, el primer gángster famoso de Suecia. La miniserie #Clark, protagonizada por Bill Skarsgård, ya está disponible. pic.twitter.com/1o6L0zecp3 — Netflix España (@NetflixES) May 5, 2022

'Clark', la historia de un delincuente

Creada por Jonas Åkerlund (Señores del caos, Polar), la nueva ficción aborda la biografía del atractivo y carismático ladrón Clark Olofsson, que azotó con sus peripecias a la sociedad sueca de los años 60 y 70. Una colección de actos delictivos, que protagonizó la primera plana de todos los periódicos.

Clark recoge sus desventuras, desde su dura infancia en blanco y negro, hasta sus grandes golpes. La nueva producción también alude a episodios conocidos en su trayectoria, como el allanamiento de morada a la mansión de verano del primero ministro de Suecia, por aquel entonces, Tage Erlander.

Tampoco falta las alusión a su viaje a las Islas Canarias, escapando de la cárcel en su país de origen. Sin embargo, el gran hito de Olofsson fue su participación en la acuñación del concepto del síndrome de Estocolmo.

Una historia surrealista

La policía sueca accedía a la solicitud de Jan-Erik Olsson. Clark acudía desde la cárcel, en la que cumplía condena en ese momento, a la llamada de su admirador. Después de varios días, este no había conseguido apaciguar los ánimos y, de hecho, los rehenes parecían haberse puesto del lado de los atracadores.

"No me asustan Clark o su compañero, me asusta la policía", señalaba una de las retenidas. Un fuerte lazo creado entre los atracadores y los rehenes, que dejó perplejas a las autoridades. A partir de entonces, todos remarían juntos para salvar la vida de los responsables del encierro, pese a que Olsson incluso les había puesto, literalmente, una soga en el cuello.

El psiquiatra y asesor de la policía Nils Bejero pondría nombre a esta curiosa afinidad: el síndrome de Estocolmo. Poco después, otros medios de comunicación empezarían a hacerse eco de esta noción, que pronto daría el salto al mundo de las producciones cinematográficas policíacas. Un origen curioso que ahora podemos conocer gracias a la miniserie Clark.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.