La serie de ‘Linterna Verde’ en HBO Max encuentra protagonista

Durante años, las series de la marca DC han tenido un hogar en The CW, donde pudieron desarrollarse el Arrowverso y varios crossovers orquestados por Greg Berlanti. Sin embargo, y de forma similar a Disney+, la irrupción de HBO Max como flamante servicio de streaming de Warner Bros. ha motivado que poco a poco nuevos títulos (acaso más ambiciosos) fijen como destino su catálogo. Es el caso de Peacemaker, spin-off de la aún inédita El Escuadrón Suicida que protagoniza John Cena, de la Justice League Dark que prepara J.J. Abrams, o de la serie precuela de The Batman que centrada en James Gordon estaría protagonizada por Jeffrey Wright, aunque aún no se haya confirmado.

A estos proyectos ya hay que unir oficialmente una serie de Linterna Verde, luego de que durante años estuviera previsto que el personaje contara con su propia película en el Universo de DC (Green Lantern Corps), y de que viéramos asomarse a una de sus encarnaciones en La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Según recoge Deadline, el protagonista de esta serie será Finn Wittrock como Guy Gardner, en una de las varias encarnaciones que hemos visto en las viñetas y que de hecho también se dejarán caer en la ficción. Guy Gardner fue creado en 1969 por John Broome y Gil Jane y apareció como Matthew Settle en el piloto de Justice League of America para CBS que no llegó a fructificar.

Gardner es descrito como alguien muy perpatriota y arrogante que iría ganando humildad a lo largo de sus aventuras intergalácticas, cruzándose en el camino de otros miembros del cuerpo como Alan Scott (agente del FBI gay venido de 1941) o Bree Jarta. La serie contará con “múltiples Linternas Verdes, desde favoritos del cómic hasta algunos nunca vistos”, y a juzgar por estas primeras confirmaciones la trama irá saltando atrás y adelante en el tiempo. En lo relativo a Wittrock, es un actor dos veces nominado al Emmy (por American Horror Story: Freak Show y American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace) y un rostro fetiche para Ryan Murphy, aunque haya tenido que priorizar Linterna Verde por encima de la segunda temporada de Ratchet, que también protagoniza.

HBO Max estaría a punto de anunciar quién interpreta a Alan Scott, con el equipo creativo de Linterna Verde ya plenamente asentado. Está Seth Grahame-Smith, está Marc Guggenheim y, sobre todo, está el citado Berlanti como showrunner: nombre indispensable de CW que además estuvo involucrado en la primera (y fallida) adaptación de Linterna Verde al cine. Ya sabéis, aquella de 2011 que protagonizó Ryan Reynolds y es comúnmente percibida como uno de sus puntos más bajos. Por ahora no hay fecha de rodaje ni de estreno para Linterna Verde.