La segunda temporada de ‘Ted Lasso’ ya tiene tráiler y fecha de estreno

En 2020 el público necesitaba algo como Ted Lasso: una serie puramente feel good, carente de cualquier cinismo, que confiaba ciegamente en la capacidad del ser humano para salir adelante y ser feliz. Ya que 2021 no apunta a ser un año muchísimo mejor, es de celebrar que Apple TV+ haya puesto a punto ya la segunda temporada de la serie que protagoniza Jason Sudeikis, con la promesa de una tercera en la que también andaría trabajando. Ted Lasso, así las cosas, estrenaría sus nuevos capítulos el próximo 23 de julio en esta plataforma de streaming, y para celebrar el anuncio la compañía ha lanzado un tráiler ofreciendo un primer vistazo a sus entrañables integrantes.

Ted Lasso se centra en las andanzas del personaje homónimo, un entrenador de fútbol que nunca pierde el optimismo. Sin embargo, la anterior temporada concluyó con el AFC Richmond descendiendo de categoría en la liga, algo que Lasso intentará arreglar durante la segunda temporada. La serie mantiene como creadores al propio Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt, y apunta a conquistar nuevos corazones con esta nueva etapa una vez Sudeikis ganara el Globo de Oro a Mejor actor de comedia hace pocas semanas (y protagonizara uno de los momentos más recordados de la ceremonia gracias a su indumentaria).

Puedes ver el tráiler de los nuevos capítulos de Ted Lasso (al ritmo del We Will Rock You de Queen) bajo estas líneas.