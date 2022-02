La segunda temporada de ‘Loki’ ficha como directores a Justin Benson y Aaron Moorhead

Marvel quería que Caballero Luna no se pareciera a nada que hubiéramos visto antes en su abigarrado universo: de ahí que tuviera tanta lógica el fichaje de Justin Benson y Aaron Moorhead. Este dúo se había hecho un nombre en el fantástico indie con títulos como Spring, El infinito o Synchronic, y la Casa de las Ideas les propuso que dirigieran un par de episodios de su próxima serie con Oscar Isaac destinada a Disney+. No veremos qué tal les fue hasta poco después de que Caballero Luna se incorpore al catálogo este 30 de marzo, pero el veredicto de los responsables no podría ser más optimista. Así lo prueba que Benson y Moorhead sigan teniendo trabajo en Marvel.

Según recoge Collider, ambos han sido fichados como directores en la segunda temporada de Loki. Sustituyen a Kate Herron, quien hace meses se despedía de la serie así: “Siempre planeé estar solo en la primera. Estoy contenta de ser solo una fan en la segunda temporada, pero estoy muy orgullosa de lo que hicimos aquí y lo he dado todo”. Por encima de Benson y Moorhead como directores tenemos a Eric Martin como guionista de los nuevos seis episodios, sustituyendo igualmente a un creativo anterior: Michael Waldron, que tras escribir la primera temporada limitará sus funciones a productor ejecutivo. Cosa curiosa, tanto Waldron como Martin provienen de Rick y Morty.

No ha trascendido el número de episodios que dirigirán Benson y Moorhead, pero su presencia en Loki confirma que en Disney están muy contentos con su trabajo. También evidencia la intención de que la serie contenga un tono específico, capaz de mantener la buena impresión de la primera temporada. Loki debutó el pasado verano llevando la audiencia de las series de Marvel a su máximo nivel, y por ahora ha sido la única de este formato que ha sido renovada. Algo lógico teniendo en cuenta un ciffhanger con posibles vínculos a Doctor Strange en el multiverso de la locura y Ant-Man y la Avispa: Quantumania, al aparecer aquí por primera vez su villano, a cargo de Jonathan Majors.

Por ahora no se sabe mucho más de la segunda temporada de Loki, fuera del hecho de que Tom Hiddleston repita como el Dios del Engaño y haga lo propio Owen Wilson como Mobius, su inseparable compinche. Disney no ha tanteado fecha de rodaje, y es posible que esté a la cola de las múltiples series que aguardan su desembarco en el streaming.

