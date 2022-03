La quinta temporada de ‘Élite’ lanza teaser y confirma fecha de estreno

Netflix tiene un enorme filón entre manos con Élite, lo que puede explicarnos la disciplina y velocidad con la que se ha ido desarrollando cada temporada. No ha habido entrega de esta serie de adolescentes que no tuviera ya otra preparada, así que a la quinta temporada de Élite le toca llegar cuando ya sabemos que está en marcha la sexta (incluso habiendo fichado a unos cuantos intérpretes). Puede que esto ayude a incrementar el hype, pero sea como sea a Élite no le queda nada para regresar. Hoy, por fin, Netflix se ha dignado a darle una fecha de estreno a los nuevos episodios, acompañando dicho anuncio con un teaser.

Tal y como ha pregonado por sus redes sociales, la plataforma de streaming estrenará el regreso de su exitosa serie el próximo 8 de abril, para lo que queda menos de un mes. Paralelamente ha publicado un elaborado teaser donde encontramos a algunos de los protagonistas bailando en una discoteca de ensueño (o de pesadilla cyberpunk). Entre los colores, las luces estridentes y la belleza de los bailarines, ofrece una propuesta con la que sentirán familiaridad los múltiples fans del fenómeno. Tanta como leer un enigmático “sin etiquetas” en la cuenta de Twitter, que puede significar literalmente cualquier cosa.

La quinta temporada de Élite comenzará justo después de la muerte de Armando, y como viene siendo tradición traerá consigo varios personajes nuevos, listos para un curso lleno de sexo y desmadre en Las Encinas. Gente como Isadora (Valentina Zenere), heredera de un imperio de ocio nocturno. O Iván (André Lamoglia), hijo de un famoso futbolista. O también Bilal (Adam Nourou) que se interpondrá en la relación de Omar (Omar Ayuso) y Samu (Itzan Escamilla), dos de los alumnos con mayor antigüedad del centro.

Estos nuevos episodios vienen desarrollados por Carlos Montero y Jaime Vaca, que han prometido que la temporada inminente será “una fiesta para los sentidos”. Para comprender a qué se refieren, no hay más que echarle otro vistazo al avance.

