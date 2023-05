‘La que se avecina’, la mejor serie de humor de 2023

‘La que se avecina’ no deja de batir récord como la mejor serie de comedia de la televisión en España en los últimos años. La serie de los hermanos Caballero lleva nada más y nada menos que 16 años en emisión inundando los hogares de muchas risas y entretenimiento. Esto no podía ser posible si no fuera por el excelente reparto con el que cuenta la serie de comedia, donde en muchas ocasiones los espectadores se sientes reflejados con realidades o situaciones del día a día en la comunidad de vecinos que a veces sobrepasa lo surrealista.

Mirador de Montepinar fue una comunidad terrible que ahora ha llegado a Contubernio 49 para continuar con las historias de sus personajes en una temporada 14 que es más que prometedora. Hace un par de días, el equipo de ‘La que se avecina’ se ha topado con una gran noticia, después de la trágica pérdida de dos de sus actores, Laura Gómez-Lacueva y Mauro Muñiz de Urquiza.

La primera edición de los Premios Berlanga al Humor ha concedido a esta serie el premio a Mejor Serie de Humor de 2023 con la temporada 13. Pero esta no ha sido la única producción audiovisual que se ha llevado la Palma, también ha salido ganadora del evento ‘Padre no hay más que uno 3’ como la Mejor Película cómica del año.

Ayer recibimos por #LQSA un BERLANGA. ¿Puede tener mejor nombre un premio de comedia?

Así lo ha compartido el director y guionista Alberto Caballero en sus redes sociales, orgulloso del tándem que ha creado en 'La que se avecina' y de todo el equipo que hace posible el largo recorrido que lleva la serie y todo lo que está por llegar. "Ayer recibimos por #LQSA un BERLANGA. ¿Puede tener mejor nombre un premio de comedia?", presumía Caballero con imágenes donde se le veía con el premio en la mano junto a sus compañeros.

Primera edición de los Premios Berlanga

La entrega de premios fue presentada por José Luis García Berlanga, principal impulsor de estos premios dedicados a su padre, el histórico cineasta Luis García Berlanga. En su segunda edición, el jurado ha estado compuesto por grandes referentes del espectáculo y la comunicación como Antonio Resines, Fernando Trueba, Loles León, Eva Isanta, Pedro Piqueras, Luz Sánchez-Mellado y Marta González Vega.

Entre los ganadores de la noche de esta edición de los Premios Berlanga, encontramos a Leo Harlem, 'Padre no hay más que uno 3', Martita de Graná y la décimotercera temporada de 'La que se avecina'.

Ganadores de los Premios Berlanga 2023

Mejor Película de Humor: 'Padre no hay más que uno 3'

Mejor Serie de Humor: 'La que se avecina', temporada 13

Mejor Programa de Entretenimiento: 'El Intermedio'

Mejor Programa de Entretenimiento: 'Transmite la Ser'

Mejor Cómico: Leo Harlem

Mejor Cómica: Martita de Graná

Mejor Podcast: Todopoderosos

¡El Intermedio ha sido reconocido con uno de los Premios Berlanga al Humor! ¡Recibimos el reconocimiento a Mejor Programa de Entretenimiento!



¡Muchas gracias! 👏



En directo ▶️ https://t.co/guPTbJgiF5 pic.twitter.com/B3cWpj7uhJ — El Intermedio (@El_Intermedio) May 23, 2023

