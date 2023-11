El homenaje de ‘La que se avecina’ a José Luis Gil: así ha sido el guiño en la temporada 14

La que se avecina regresó este mismo mes de noviembre con su temporada 14. La comedia más longeva de la historia de España, que se estrenó casi simultáneamente en Telecinco y en Amazon Prime, volvió tras un año de parón con nuevos episodios y con nuevas aventuras de los vecinos de Contubernio 49, que no existe en la vida real. Pero aunque muchos continúan en la ficción, hay algunos actores que todavía no se han vuelto a meter en la piel de sus personajes, como es el caso de José Luis Gil, el mítico Enrique Pastor.

El actor de Aquí no hay quien viva sufrió un derrame cerebral hace justo dos años, y desde entonces no ha retomado la interpretación. Aunque algunos de sus compañeros de reparto, como Macarena Gómez, han hablado acerca del estado de salud de José Luis Gil, lo cierto es que poco se conoce acerca de su situación física, ya que tampoco ha hecho ninguna aparición pública desde entonces. A pesar de ello, en esta temporada 14 de La que se avecina, los hermanos Caballero han querido rendir pequeños homenajes a uno de sus colaboradores más estrechos.

Los guiños a José Luis Gil en 'La que se avecina'

Ya se han emitido la mitad de los capítulos que componen esta nueva entrega de La que se avecina, y en los cuatro episodios disponibles para ver en Amazon Prime Video ha habido varios momentos en los que la figura de Enrique Pastor ha salido a relucir, aunque han sido muy sutiles. Fotos expuestas en los muebles, comentarios acerca de su ficticia situación y menciones esporádicas han estado presentes en esta primera parte de la temporada 14.

Jose Luis Gil sufrió un ictus en noviembre de 2021. Cinemanía

José Luis Gil ya tuvo que ausentarse de la anterior temporada debido a sus problemas de salud, pero no por ello ha dejado de ser un elemento de la serie. Los propios creadores de la ficción, los hermanos Caballero, no le han dado un cierre al personaje de Enrique Pastor (que no ha sido el único en recibir un guiño esta temporada), sino que dentro de la trama ha habido un excursus que le ha enviado muy lejos de Mirador de Montepinar, ya que nunca ha pisado Contubernio 49.

¿Cómo se ha justificado la ausencia de José Luis Gil?

En la temporada 13 de La que se avecina, se descubrió que Enrique Pastor había cruzado el charco hasta Brasil, donde vive su hijo, para acompañarle. No se profundizó más ni en las razones de este viaje ni en el momento de la marcha, pero ha servido para mantener presente al personaje de José Luis Gil mientras el actor se recupera.

