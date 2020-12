La precuela de ‘Juego de tronos’ empezará a rodarse en 2021 (y ya tiene dragones que enseñar)

La decepción e inquietud que había cundido en la recta final de Juego de tronos, cuando parte del fandom de la saga se movilizó para mostrar su descontento con los últimos capítulos y el deseo de que la temporada fuera rehecha del todo, hubo de contagiarse a los tempranos planes para nuevas series ambientadas en el universo de George R.R. Martin. Fue así como Bloodmoon, luego de contar con Jane Goldman como showrunner y con Naomi Watts en el reparto, fue cancelada una vez el episodio piloto rodado no convenció a HBO, pero parece que la mala fortuna no va a poder con la otra serie planeada de Juego de tronos.

Se trata de House of the Dragon, precuela de la ficción que desarrollaran David Benioff y D.B. Weiss. La cual explora los orígenes de la Casa Targaryen, y sí recibió luz verde por parte de la compañía. Ahora, poco después de que Paddy Considinefuera confirmado para interpretar a Viserys I (con todo un reparto por completar), parece que House of the Dragon ya tiene un plan de rodaje, y varios concept arts de los que partir para ir dando forma a su mundo.

Concept art de 'House of the Dragon'

Concept art del mismo dragón (o no)

Las imágenes corresponden a dos dragones (o a uno solo visto desde distintos ángulos) que presumiblemente serán mascotas de los Targaryen muchos años antes de su extinción y de que Daenerys (Emilia Clarke) tenga que buscarse sus propios hijos. En compañía a estos concept arts, HBO ha revelado su intención de que House of the Dragon empiece a rodarse en 2021, aunque no se ha concretado mes: podría ser a principios, mediados o finales, con lo que quedaría aún bastante para su estreno.

House of the Dragon cuenta con George R.R. Martin entre sus responsables, pero la aportación del autor original de Canción de hielo y fuego será limitada en función a poder seguir escribiendo su propia saga tiempo después de que la adaptación televisiva llegara a su fin. A cambio, el showrunner de la precuela será Ryan Condal, mientras que Miguel Sapochnik (responsable de la puesta en escena de algunos de los episodios más recordados de Juego de tronos) ejercerá de director del capítulo piloto además de otros capítulos de esta primera temporada, compuesta originalmente de diez.