La muerte de Isabel II devuelve 'The Crown' a lo más visto de Netflix

El pasado jueves Isabel II moría tras siete décadas de reinado, la monarca más longeva que ha tenido Gran Bretaña. Como era lógico desencadenó una reacción a escala global, mientras se organizaba velozmente la sucesión y parte de las miradas se centraban en Peter Morgan. Este guionista tiene una vinculación especial con Isabel II: escribió el guion del film donde Helen Mirren la interpretó (La reina, consiguiendo un Oscar por él) y luego pasó a ejercer de showurnner para The Crown: serie de enorme prestigio que desarrolla Netflix y que precisamente se centra en la vida de la reina. Estos días estaba rodando su sexta (y supuestamente última) temporada, pero hubo un cambio de planes.

Morgan, por “respeto”, ha decidido suspender el rodaje, lo que entre otras cosas ha llevado a la paralización de una escena que se estaba grabando en Barcelona, y que recrearía la muerte de Lady Di (interpretada por Elizabeth Debicki en la serie). Simultáneamente, según recoge IndieWire, la muerte real ha intensificado el interés del público hacia la figura, de forma que aparentemente varios espectadores han decidido volver a The Crown, o al menos darle una oportunidad si nunca la habían visto. Es así como la primera temporada de The Crown ha devuelto a la serie al top de 10 de series en inglés más vistas. Con 17.57 millones de horas de visionado entre el 5 y el 11 de septiembre, ha obtenido el séptimo puesto.

Aunque el baremo cubra seis días, parece evidente que la mayor cantidad de horas fue vista durante el luto temprano a Isabel II, al poco de conocerse su muerte. La primera temporada de The Crown se impone así a las otras disponibles en Netflix (tres temporadas concretamente, a la espera de que llegue la quinta en el mes de noviembre), y lo interesante del asunto es que es la primera vez que ocurre esto con dichos capítulos. La primera temporada de The Crown vio la luz en 2016, cuando aún Netflix no publicada este tipo de ránkings, por lo que se trata de una suerte de debut en estas ligas.

Actualmente, en el Top 10 de Netflix (ceñido, importante, a las series en inglés), vemos por encima de The Crown a series como El diablo en Ohio o la quinta temporada de Cobra Kai, que disfruta del número 1. La semana anterior a este escrutinio, en el puesto que ahora ocupa The Crown, encontrábamos Manifest.

