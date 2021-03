La magia no se ha acabado: Kathryn Hahn quiere seguir en Marvel tras 'Bruja Escarlata y Visión'

Tal vez Elizabeth Olsen y Paul Bettany se hayan lucido como nunca en sus papeles, pero si hay una intérprete de Bruja Escarlata y Visiónque se ha llevado al público de calle, esa es Kathryn Hahn. Interpretando a Agatha Harkness, la actriz ha propulsado una carrera ya de por sí interesante y, para colmo, ha tenido su propio temazo. Así pues, ¿es extraño que quiera quedarse en el Universo Marvel?

Pues no lo es, y así lo reconoce la propia Hahn durante una entrevista para el New York Times (vía The Playlist)

Eso sí, la actriz señala que el regreso de Agatha no depende de ella, sino de Kevin Feige y sus secuaces. Cuando le preguntan al respecto, responde: "No tengo ni idea. Se lo tienen bien callado". Pero, respecto a su actitud, descarta las dudas: "Yo quiero. Ahora que lo he probado, me he quedado como 'aah'. Me encanta, me encanta de verdad".

Ahora bien: sobre cómo le irá a la hechicera atrapada en Westview tras su último encontronazo con Wanda, Kathryn Hahn se muestra optimista. "No creo que le importe en realidad", explica. "Necesitaba un descanso, porque ha estado muy ajetreada. Creo que se ha sentido muy sola durante mucho, mucho tiempo. Le encanta tener compañía, quiere mucho al cartero, a Ralph y a Dottie. De momento, creo que está contenta aflojándose el corsé y sentándose para tomar un muffin y un café con leche".

En el caso de que los mandamases de Marvel cuenten de nuevo con Hahn, tienen un auténtico tesoro de historias para el personaje. En los tebeos, Agatha Harkness no solo ha sido una presencia habitual en la vida de Bruja Escarlata, sino que también ha alternado con los magos de la Casa de las Ideas (empezando por el Doctor Strange). Y, lo más importante, ha sido la niñera de Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue de los Cuatro Fantásticos.

Ahora que los '4F' están en manos de Marvel, con una película en ciernes, nosotros daríamos lo que fuera por ver a Kathryn Hahn ejerciendo de canguro para un niño con superpoderes hijo de dos científicos locos. Esperemos que Feige piense lo mismo.