La horrible reacción alérgica al látex de Ruby Rose en ‘Batwoman’: “Parecía una película de terror"

Ruby Rose tan solo duró una temporada como el personaje de DC Batwoman. Sin embargo, su paso por la serie de The CW todavía está dando de qué hablar. En su última entrevista realizada para el programa australiano The Kyle and Jackie O Show, esta ha revelado otros episodios desagradables que sufrió durante la serie: como su reacción alérgica al látex.

No solo las malas críticas hacia su papel provocaron que Rose decidiera abandonar la producción. La actriz también decídia que era lo mejor después de sufrir varias lesiones, que acabaron destapando que tenía una hernia entre las vértebras y debía ser operada de urgencia para no sufrir parálasis. Pero no sería el único traspiés físico que padecería la actriz, quien ha confesado que el traje también le provocó una reacción alérgica.

"Descubrí que era alérgica al látex... desafortunadamente, mi máscara era de látex", confiesa Rose. "Cada vez estaba peor, porque cuando tú tienes más contacto con este material, supongo que tienes más reacciones. Me quité la máscara al final y mi cara estaba llena de urticaria. Mi garganta estaba hecha un desastre". ¿Se puede tener peor suerte que la estadounidense?

"Parecía una película de terror", señala la actriz sobre este momento, quien pese a todo se muestra muy agradecida por el papel. Este año, la actriz estrena SAS: Red Notice y Una noche de venganza, y tiene pendientes los proyectos de The Yacht, 1UP y The Legitimate Wiseguy.

