“La gordofobia es real”: Sarah Paulson acepta las críticas por su papel en ‘American Crime Story: Impeachment’

La carrera de Ryan Murphy vive un momento muy dulce, y por dulce nos referimos a uno absolutamente estajanovista, donde su alternancia entre Netflix y FX ha deparado una cantidad de proyectos absolutamente inabarcable. En las últimas semanas se han anunciado nuevas series (American Love Story o American Sport Story) paralelamente a la inminencia de American Horror Story: Double Feature y American Horror Stories (spin-off de la franquicia de terror), pero entre todas ellas la que más llama la atención es American Crime Story: Impeachment. Por su premisa pero, también, por la cola que ha traído en redes sociales.

Impeachment sigue la estela de The People vs. O.J. Simpson y El asesinato de Gianni Versace a la hora de profundizar en un virulento suceso histórico, ocupándose del escándalo de Monica Lewinsky y Bill Clinton. Los primeros avances certifican el gran trabajo de caracterización de sus actores, pero también una dinámica de gran arraigo en la industria que ha sido muy criticada: la conversión de Sarah Paulson en Linda Tripp (empleada que destapó la trama) a través de una prótesis que le acerque al aspecto que tenía esta en los años 90. Es decir, que en vez de recurrir a una actriz con sobrepeso, Impeachment se ha decantado por una intérprete con traje de persona obesa.

Los clamores de “gordofobia” no han tardado en rodear la producción, hasta el punto de que la misma Paulson ha tenido que reaccionar velozmente en una entrevista con Los Angeles Times. En lugar de ponerse a la defensiva, sin embargo, la actriz fetiche de Murphy se muestra consciente de haber suscrito una cuestionable costumbre de Hollywood, que tiende a discriminar a las personas cuyo peso se aleja de los cánones de belleza. “Es difícil para mí hablar de esto sin sentir que estoy dando excusas. Hay mucha polémica en torno a los actores y trajes de persona gorda, y es una polémica legítima”.

“La gordofobia es real, y creo que fingir lo contrario causa más daño”, declara. Ahora bien, Paulson no se muestra tan segura de si, por estar concienciada con el tema, tendría que haber rechazado el papel de Linda Tripp. Según ella, el maquillaje y las prótesis no lo son todo: “Es una conversación importante, pero creo que no toda la responsabilidad ha de recaer en el actor por elegir algo que podría ser (y aquí hablo por mí) el reto de su vida. Imaginar que lo único que un actor tiene que ofrecer es su físico supone una reducción de lo que debería hacer”.

“Me gustaría creer que hay algo en mí que me hace adecuada. Al igual que la magia de los departamentos de peluquería, maquillaje, vestuario y fotografía, que han sido parte del proceso desde la invención del cine. ¿Se supone que debía rechazar el papel? Esa es la cuestión”, concluye. American Crime Story: Impeachment cuenta con el protagonismo de Beanie Feldstein como Lewinsky y Clive Owen como el presidente Clinton, y se estrena el próximo 7 de septiembre de 2021 en FX. Queda por determinar una fecha (y una plataforma de emisión) en España.

