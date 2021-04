La fusión de 'Aquí no hay quien viva' con Disney llega a TikTok

TikTok se ha convertido en la red social por excelencia de los lip sync, los doblajes y los bailecitos. Esto ha hecho que muchos creadores de contenidos de otras redes sociales hayan migrado a este nuevo site de moda. Entre estos encontramos a Gazusquens, quien lleva años fusionando las voces de Aquí no hay quien viva con la imagen de los personajes de los clásicos de Disney.

Emilio como Aladdín y Belén como Jasmine, ambos azuzados por el genio Mariano. Todo esto recitando una de las grandes escenas desarrolladas en Desengaño 21 sobre la gente del 'montón bueno' y la del 'montón malo'. El portero siempre fue un bocachanclas.

La familia Cuesta y Los aristogatos tienen más en común de lo que a priori podíamos pensar. Los inicios de Juan al piano aún resuenan en los tímpanos de sus vecinos, quienes no le perdonarán jamás tal horror sonoro. No solo Isabel, Natalia y José Miguel rehúyen del patriarca de la familia, sino que Fernando, Mauri y Concha se apuntan a las críticas contra este maullido horrendo. No oirás una versión peor del Para Elisa de Beetohoven.

Andrés Guerra no lleva muy bien el escarceo amoroso de Isabel, que tiene como resultado al patito feo de Álex. El último corto de las Sinfonías tontas de Disney sirve como telón de fondo para los jocosos conflictos entre los Guerra, polaco de por medio. Otra muestra de la genialidad del tiktoker.

En realidad, el creador Gazusquens lleva años dedicándose a la realización de estos divertidos vídeos a través de sus cuentas de YouTube e Instagram. En ellos no solo dedica todos sus esfuerzos a mezclar las voces de Aquí no hay quien viva con la de Disney, sino que entre los hilarantes montajes también podemos encontrar algunos dedicados a Los chicos del coro, Space Jam o Harry Potter. Además, entre estos también podemos ver cómo los políticos también son un buen blanco para las chanzas.