La familia real estalla contra 'The Crown' por haber recreado la entrevista más polémica de Lady Di

Al poco de que falleciera la reina Isabel II el pasado septiembre Peter Morgan anunció que paralizaría el rodaje de The Crown, y que lo haría en señal de respeto. La serie estrella de Netflix indaga en el longevo reinado de la monarca inglesa, y por regla general lo hace sin temer explorar los rincones más polémicos de su historia. De hecho, la pausa en el rodaje provocó que se detuviera la recreación en Barcelona del accidente que en 1997 le costó la vida a Diana de Gales, perseguida por los paparazzi en París. Y, antes de centrarnos en esta sexta temporada (que teóricamente sería la última), la quinta entrega que tiene previsto llegar a Netflix el 9 de noviembre tampoco va a quedar exenta de controversia.

Aún nadie la ha visto, pero ya está levantando ampollas. La quinta entrega de The Crown contará con un segundo cambio de reparto para reflejar el paso del tiempo. Imelda Staunton y Jonathan Pryce serán los nuevos Isabel y Felipe, mientras Josh O’Connor y Emma Corrin son reemplazados por Dominic West y Elizabeth Debicki como los príncipes Carlos y Diana. Todo de cara a retomar la historia en 1991 y a, por tanto, explorar el llamado 'annus horribilis' de la reina Isabel, cuando Carlos y Diana se divorciaron. La próxima temporada de The Crown estará consagrada a este drama, de ahí que no vaya a eludir abordar uno de sus episodios más incómodos: aquella entrevista que Diana hizo en 1995 para la BBC.

Hace cerca de un año que trascendió que Morgan quería recrear dicha entrevista, con vistas a a que integre un episodio entero (y al parecer el más impactante de la temporada). Esta postura, según recoge The Telegraph, ha provocado que se redoblen las críticas a The Crown desde el entorno de la familia real. Fuentes del palacio de Buckingham sostienen que Netflix “no tiene reparos en manchar la reputación de la gente”, y que “olvida que hay seres humanos y vidas reales detrás”. Diana realizó la que se conoció como “la entrevista del siglo” para Martin Bashir, conversando con ella en el programa Panorama de BBC. Una entrevista que el paso del tiempo ha confirmado como muy irregular, mereciendo las disculpas de Bashir y la decisión de BBC de no volver a emitirla.

El conflicto se intensifica

Bashir no solo se habría aprovechado del precario estado emocional de Diana; también habría conseguido acceder a ella falsificando documentos. Todo de cara a una encerrona mediática donde la llamada Lady Di habló frente a una audiencia enorme de sus conflictos con Carlos y la familia real, y también sobre su bulimia. Fue algo tan escandaloso que el príncipe Guillermo, hijo de Carlos y Diana, pidió expresamente a Netflix que The Crown no lo mostrara. “Fue una gran contribución a empeorar la relación de mis padres”, explicó.

Desde The Crown, sin embargo, han replicado que “según la perspectiva de los guionistas, el turbulento matrimonio entre Carlos y Diana se desbordó por completo en Panorama, y las consecuencias de esta decisión definieron sus últimos meses”. El episodio tiene, en fin, “una gran importancia histórica”, y por eso Morgan ve necesario gastarse un amplio presupuesto en recrearlo. El equipo se ha mantenido en sus trece, y cuando apenas queda un mes para que la quinta temporada de The Crown desembarque en Netflix, la producción se está topando con las críticas más duras de su trayectoria.

A principios de este mismo 2022 una investigación independiente aclaró que la BBC no alcanzó los “estándares de integridad y transparencia” requeridos para obtener las declaraciones de Diana. Bashir, por su parte, habría actuado de “forma engañosa”, todo lo cual ha ejercido una presión especial contra Netflix. Hugo Vickers, biógrafo real, ha criticado que “se centren en la desacreditada entrevista en contra de los deseos expresos del príncipe Guillermo y cuando la BBC ha prometido no volver a mostrarla. Es indicativo de lo bajo que pueden llegar a caer”.

Hay que recordar, por último, que cuando se emitió la cuarta temporada también afloraron críticas similares, acusando a The Crown de explotar los traumas de personas reales… así como de hacer un seguimiento cuestionable de los hechos. La situación llegó tan lejos que Oliver Dowden, ministro de cultura de Reino Unido, pidió a Netflix que incluyera una “advertencia” antes de cada episodio de The Crown para avisar que se trataba de “ficción”. La plataforma de streaming se desentendió de ello pues estaba en todo momento claro que era “un drama, no un documental”. Está por ver cuánto puede llegar a crecer esta polémica cuando los nuevos episodios lleguen en noviembre.

