La extinción de los hombres: tráiler de ‘Y: The Last Man’

Ha sido un camino tortuoso, pero ya se vislumbra su fin. Al poco de que concluyera entre vítores la publicación de Y: The Last Man a cargo de Vertigo hubo varios interesados en adaptar el cómic, siendo New Line Cinema el estudio que quiso impulsar la película correspondiente. No obstante, el film acabó convirtiéndose en una serie con Michael Green y Aida Mashaka Croal como showrunners, y una vez abandonaron fue Eliza Clark (Rubicon, The Killing) quien terminó al frente como guionista principal. Todos estos cambios han conducido a que la serie de Y: The Last Man tarde años en materializarse, y ahora por fin está lista para estrenar su primera temporada.

Tal y como supimos recientemente, esta adaptación del cómic homónimo de Brian K. Vaughan y Pia Guerra tiene previsto su estreno el próximo 13 de septiembre en EE.UU., emitiéndose en FX dentro de Hulu. En teoría Y: The Last Man debería llegarnos a España a través de Star en Disney+, como ha ocurrido en el pasado con series de estas características, pero aún no ha habido una confirmación oficial. En lo que la tenemos, no está de más echarle un vistazo al tráiler recién publicado, que posee una intensidad y angustia muy fiel a lo que transmitían las viñetas.

Y: The Last Man cuenta cómo un extraño acontecimiento mundial extermina a todos los hombres del planeta, siendo Yorick Brown el único que sobrevive. La serie da comienzo cuando Yorick inicia un viaje en compañía de su mono Ampersand para encontrar a su novia, y está protagonizada por Ben Schnetzer como el susodicho Yorick, Diane Lane, Ashley Romans y Olivia Thirlby. En consonancia a las particularidades del argumento, todos los episodios de esta temporada inicial están dirigidos por mujeres.

Aquí tienes el tráiler.

