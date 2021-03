La desbaratada vida de Homer Simpson, al descubierto en este hilo de Twitter

Empecemos con un hecho cierto: desde que se estrenó Los Simpson en 1989, ha llovido mucho. Muchísimo. Y sin embargo, a través de sus 32 temporadas (por ahora), los personajes han mantenido la misma edad. Sumemos a eso la afición del programa por los flashbacks, y tendremos entre manos un desbarre cronológico muy, muy serio.

Afortunadamente, en las cosas del fandom, siempre hay almas esforzadas dispuestas a poner el caos creativo en orden. El tuitero Juan Damián Pardo ha dado una buena prueba de ello ordenando la vida de Homer Simpson desde su nacimiento hasta el día de hoy.

He pensado en hacer un hilo sobre la cronología completa de la vida de Homer J. Simpson para hacer algo con este conocimiento inútil y porque creo que puede ser divertido con los vaivenes temporales de los 32 años de la serie - en este hilo todo es canon. pic.twitter.com/zJsxshRoDp — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Claro que la cosa no es tan sencilla. Porque, si bien hay algunos hechos inamovibles (como que el patriarca amarillo fue aclamado como el bebé más feo de la historia de Springfield), Homer siempre se ha mantenido en la frontera de los 40 y pocos años de edad desde que le conocimos hace 32 años. Algo que da lugar a paradojas temporales dignas de un Kurt Vonnegut o un Philip K. Dick.

Sin ir más lejos, los flashbacks más recientes nos muestran a 'Homi' como un adolescente de los 90, repartidor de pizza y con gorra de rapero…

Estamos a mediados de los 90, Homer tiene ya 14 años. Es un auténtico aficionado del hip-hop que trabaja por las tardes para el viejo Gil en la pizzería Razzle Dazzle's Pizza-tainment Place. Él se llama DJ, pero en verdad es el que se encarga de activar la banda de animatrónicos. pic.twitter.com/pCozWHgnvq — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Pero claro, eso ahora. Porque nuestros primeros atisbos de la adolescencia del personaje nos hicieron verle como un personaje de Movida del 76, incluyendo póster de Led Zeppelin en la pared de su dormitorio.

Homer tiene 15 años y se pasa el día encerrado en su cuarto escuchando música con su amigo de instituto Barney Gumble. Gracias a Homer, prueba por primera vez la cerveza. En aquella época, ellos sí que estaban en la onda. ¿Qué época era? Pues como los 70, claro. ¿Por? pic.twitter.com/sfdtZE0kIW — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Por otra parte, ¿cuántas veces ha conocido Homer a su Marge de su alma? Pues, en esto, el continuo espacio-tiempo también es inestable: podría haber sido de niño, en un campamento de verano…

Homer: 10 años. Ese verano, Homer acude a su primer campamento, donde conoce a Lenny y Carl. También se saca un ojo con una navaja automática, y se da su primer beso con una chica de pelo castaño a la que le rompe el corazón. Casi treinta años después descubre que fue Marge. Lol. pic.twitter.com/XcmoszMOvC — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

...O podría haberse encontrado con ella de adolescente, en un instituto muy parecido al de Freaks and Geeks.

Estamos en el alocado año 1974, y Homer acaba de cumplir 18 años. Se enamora -otra vez - de Marge Bouvier en la clase de castigo, y para ligar con ella finge que se le da mal el francés. Aunque no consigue ir con ella al baile de graduación, acaban volviendo juntos a casa luego. pic.twitter.com/RSnXvtegf9 — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Por no hablar de la juventud y noviazgo de ambos, que podría haber transcurrido en los años dorados del grunge (camisetas de franela a cuadros incluidas)...

Son finales de los 90, y Homer tiene 22 años evidentemente. Homer y Marge ya vive juntos en un apartamento alquilado cuco, y ella empieza en la universidad. Homer inventa el grunge, como todos sabéis, y forma con sus mejores amigos - Lenny, Carl, y el policía Lou - "Sadgasm". pic.twitter.com/8y65n626OJ — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

...O en esos años 80 durante los cuales trabajaron en el rodaje de una película protagonizada por Krusty el Payaso.

Con 25 años y a mediados de los 80, Homer y Marge se pasan un verano trabajando de becarios para el proyecto ególatra de Krusty el payaso: dirigir una adaptación de la saga de ciencia-ficción "The sands of space". Es un fracaso épico que nunca llega a estrenarse. pic.twitter.com/h7XMvIsfj3 — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Eso, por no hablar del historial capilar de nuestro personaje, que da para su propia teoría de la relatividad (y de la calvicie).

Homer se empieza a quedar calvo con 34 años, e intenta arreglarlo con esta cortinilla de mierda. Nace Todd Flanders, aunque ya existía cuando los Simpson se mudaron a Evergreen Terrace. El espacio-tiempo se rompe. Dios no existe. Bart se siente celoso de que Lisa sea tan lista. pic.twitter.com/UHuVYL6en6 — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Así pues, es normal que, conforme su relato se va acercando al presente, la cordura del autor del hilo empiece a flaquear.

Es 1989. Es 2007. Es 2021. Es 1995. Es 2013. Es 1997. Homer es todo, y todo es Homer. Homer tiene 39 años. Viaja al espacio. Se reencuentra con su madre. Se convierte en un superhéroe. Conoce a Elon Musk. En resumen, vive. Como siempre ha hecho. En cualquier año. Y siempre hará. pic.twitter.com/FVM7hHey6S — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Pero esperad: aún falta algo importante. Los Simpson también es muy aficionada a mostrarnos el posible futuro de sus protagonistas… y si recordamos todas las versiones del porvenir que han ido apareciendo temporada tras temporada, la sensación es de puro vértigo cósmico.

El futuro es caos. Como lo fue el pasado. El tiempo se repliega, crea multiversos, crea miseria. Nada más allá del presente tiene sentido, porque para Homer Simpson nada aparte del presente lo tiene. Porque ha nacido en él y morira en él. Por siempre. Jamás. pic.twitter.com/ZSQRaJ3D79 — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Así pues, ya lo sabemos: en espera de una Teoría Simpsoniana Unificada que le dé sentido a este cruce de hilos temporales, solo podemos decir que la obsesión de las sitcom por el statu quo argumental, sumada al hecho de que los personajes de dibujos no envejecen si no quieren sus creadores, genera una entropía capaz de reducir el universo a cenizas. O, como diría el implicado: "¡Mosquis, Marge, parece que por aquí no pasa el tiempo!".