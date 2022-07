La cuarta temporada de ‘The Boys’ empezará a rodarse muy pronto

Este 8 de julio llegará a Amazon Prime Video el último episodio de la tercera temporada de The Boys. Su título es The Instant White-Hot Wild, y parte con la presión de dar broche satisfactorio a una tanda que ha sabido cómo arriesgar y conmocionar al fandom cada semana. ¿Cómo? A base de un gusto por el salvajismo que solo ha ido a más, desde que en el primero de todos asistiéramos al “incidente Termita” y recientemente fuéramos invitados a la orgía superheroica, mejor conocida como Herogasm. Todo mientras Amazon conseguía sus mejores números a través de la serie desarrollada por Eric Kripke: la audiencia ha crecido un 17% con respecto a la segunda entrega, y un 234% frente a la primera.

No sorprende, pues, que a mitad de camino la plataforma decidiera renovar The Boys por una cuarta temporada, queriendo expandir el fenómeno creado por Garth Ennis y Darick Robertson. Entonces Amazon no dio ninguna fecha de estreno y estaba en manos del público especular sobre cuándo podríamos esperar el regreso de The Boys, aunque ahora afortunadamente Karl Urban (Billy Carnicero en la serie) ha dado una información muy socorrida para ello. Y es que el intérprete, durante una entrevista con Collider, ha revelado la fecha exacta en que comenzará el rodaje de los nuevos episodios de The Boys. Será muy pronto, cuando aún dure el estupor por el final de la tercera temporada.

“Empezamos a rodar el 22 de agosto”, declara Urban. “Así que volveré, me pondré el chip Carnicero de nuevo, y ya lo estoy deseando. Me lo paso muy bien con esta pandilla, trabajamos duro, jugamos duro, y deseo saber hasta dónde llevarán a los personajes desde como los dejamos al final de esta temporada”. La cuarta temporada de The Boys no es el único proyecto vinculado a la franquicia, pues desde hace tiempo Amazon trabaja en un spin-off, centrado en cómo se crean los superhéroes de Vought International. Esto es, a través de una universidad superheroica, que será el escenario troncal de una nueva serie.

No han trascendido muchos detalles de esta pero Patrick Schwarzenegger, uno de los intérpretes contratados, ya ha dicho que nos esperemos “Euphoria con superhéroes”. El asunto no podría pintar mejor, sobre todo si echamos cuentas y caemos en que The Boys, si su cuarta temporada se rueda a buen ritmo, podría estar de vuelta en 2023.

