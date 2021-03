La cuarta temporada de ‘Killing Eve’ será la última

La relación entre Eve, agente de la Inteligencia Británica, y Villanelle, asesina internacional, lleva tres temporadas siendo una de las tramas más apasionantes de la televisión reciente. Protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer, la serie de BBC America ha consolidado su éxito de público más allá de las novelas de Luke Jennings en las que se basaba, y todos los ojos están puestos en el desarrollo de su cuarta temporada luego de que la crisis del COVID-19 entorpeciera su producción. Una temporada que no solo se está haciendo esperar sino que además, según recoge Variety, será la última.

Killing Eve concluirá en su cuarta temporada, cuyos episodios se rodarán este verano para estrenarse en 2022 (en España podremos verlos a través de HBO). Esta última tanda, como es tradición en la serie, estará liderada por una nueva showrunner que suceda a Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennel (nominada recientemente al Oscar por dirigir Una joven prometedora) y Suzanne Heahtcote. Se trata de Laura Neal, que ha ejercido como guionista en Sex Education o My Mad Fat Diary, y ha sido elegida para conducir la historia de Eve y Villanelle a su final.

Eso sí, no será una despedida definitiva, puesto que desde la cadena ya han dejado caer la posibilidad de que la historia se prolongue a partir de varios spin-offs. No hay detalles sobre estos, pero el mundo creado por Jennings es lo suficientemente complejo para que queramos seguir a alguno de sus personajes más allá de la trama principal. Nominada a 19 premios Emmy a lo largo de su andadura, en el reparto habitual de Killing Eve encontramos, además de Oh y Comer, a Fiona Shaw y Kim Bodnia. ¿Será alguno de ellos el protagonista del spin-off?

“Killing Eve ha sido una de mis mejores experiencias y espero volver a la mente de Eve pronto”, ha declarado Sandra Oh sobre el anunciado final de la serie. “Agradezco a todo el reparto y equipo haber dado vida a nuestra historia y a los fans que se han unido a ella, y volveremos en nuestra emocionante e impredecible cuarta y última temporada”.