La cuarta temporada de ‘Castlevania’ será la última

En julio de 2017 Netflix estrenó su primera serie de anime. Se trataba de Castlevania, adaptaba los famosos videojuegos de Konami, y su gran éxito de crítica y público animó a la plataforma a involucrarse en más aventuras de este tipo, siendo ahora mismo la producción de anime uno de sus grandes activos. En lo que se refiere a Castlevania, las temporadas se han ido sucediendo sin perder el favor de la audiencia, pero Netflix ha dictaminado su final, y este llegará con la cuarta temporada. Así las cosas, los nuevos episodios a estrenarse el próximo 13 de mayo también serán los últimos.

La cuarta entrega de Castlevania se compondrá igualmente de diez capítulos, aunque medios como Deadline se hacen eco de que Netflix no pretende olvidarse por completo de esta ficción una vez alcance su final. La plataforma ya habría puesto en marcha un spin-off de Castlevania protagonizado por personajes nuevos pero ambientado en el mismo mundo, susceptible de todo tipo de intrigas vampíricas provocadas por el clan de Drácula. Por lo pronto no se conoce ningún detalle sobre este proyecto, más allá del hecho de que no estará comandado por Warren Ellis, prolífico autor de cómics que ha estado detrás del anime fundacional de Castlevania.

¿Por qué? Pues debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada de las que Ellis fue destinatario hace algunos meses, justo coincidiendo cuando ya había completado los guiones de la cuarta y última temporada. El spin-off sin título de Castlevania requerirá otro showrunner, y en cuanto a su argumento los fans de la serie pueden estar tranquilos: el universo cimentado por los videojuegos es tan inmenso y sofisticado que hay historias donde elegir.