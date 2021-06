'La cocinera de Castamar' y otras 12 series de amor que puedes ver en Netflix

Hay amores imposibles por los que vale la pena luchar o este ha sido el paradigma de muchas producciones románticas de éxito que continúan triunfando (y nos encantan). La cocinera de Castamar se despedía ayer de los telespectadores como una de las series españolas de mayor éxito en difusión lineal y diferida, trazando un nuevo modelo de lanzamiento para las series patrias. El amor de la cocinera Clara Belmonte (Michelle Jenner) y el duque de Castamar (Roberto Enríquez) apasionaba al público de la ficción de época basada en la obra literaria homónima de Fernando J. Múñez.

'La cocinera de Castamar' Cinemanía

Romances de época

Su lanzamiento simultáneo en Netflix aumentaba la notoriedad de la serie, que ha estado durante meses entre los contenidos más visualizados en la plataforma. Y es que el servicio de streaming también ha puesto en relieve las series de época románticas en su catálogo. Esto permitía también que su última gran apuesta por este género se transformara en uno de los mayores triunfos de público en la plataforma: Los Bridgerton. Altas dosis de erotismo, bailes y la alta clase londinense no fallaban.

Un gusto por la ambientación en el pasado que también ha permitido la inclusión en su listado de series de producción ajena como Outlander. La pareja compuesta por la viajera en el tiempo Claire Randall y el soldado Jamie Fraser protagoniza el eje vertebral de la ficción de Starz, cadena que prepara su sexta temporada. Una apuesta arriesgada en su momento, que aún mantiene a todos pegados a la televisión.

De igual forma, la historia de la monarquía francesa, su modus vivendi y sus conspiraciones en Versalles se envuelven en un halo romántico, que gustaba mucho en su llegada de la mano de Canal+. Los líos de faldas del Rey de Francia Luis XIV y la relación de su hermano Felipe de Orleans con Chevalier hacían las delicias de los espectadores.

Sitcoms que se han ido alejando del canon

Junto a las producciones seriéfilas de corte histórico, el amor en la pequeña pantalla también ha estado muy ligado estos años a la comedia. Sitcoms de éxito de la talla de Cómo conocí a vuestra madre (disponible también en la plataforma) enganchaban al público a través de sus nueve temporadas y la revelación de la identidad de la esposa de Ted Mosby (Josh Radnor).

Y hablando de series icónicas, Gossip Girl también se encuentra entre las ficciones con tramas amorosas adolescentes más aclamadas. La adaptación de las novelas homónimas escritas por Cecily von Ziegesar nos regalaban grandes triángulos amorosos y un reina cotilla siguiendo todos ellos. XOXO.

En esta misma línea hilarante llegarían a la plataforma las series Crazy Ex-Girlfriend, Jane the Virgin o Please Like Me. Todas únicas, dementes y con una apertura hacia la diversidad racial y sexual, rompiendo el canon habitual de las comedias románticas y sus estereotipos. Una nueva liberalización en el que los grupos minoritarios sociales han encontrado su propio hueco y su representación necesaria.

Amor, sexo y Netflix

La compañía de Reed Hastings llevaba tiempo planteando la utilización de las mariposas en en el estómago y el aumento de las palpitaciones del corazón para atraer a sus suscriptores. No solo Los Bridgerton suponía una gran victoria en la plataforma sino que las ficciones Master of None, Feel Good o incluso la creepy You demostraban la inclinación hacia las series con buenos romances.

¿Qué comparten todas ellas? Un aire más liberal y un juego con la sexualidad más abierto, que se han acercado más al espectador actual. Algo que se ha visto reflejado con la historia entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, o que llega ahora a la plataforma con la nueva serie Sexo/Vida. El juego entre la erótica y el amor posterga el futuro inmediato de las series románticas. ¿Conseguirá Netflix seguir sorprendiéndonos?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.