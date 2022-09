'La casa del dragón': ¿Qué lleva el té de la Luna que mandan beber a Rhaenyra?

[Este artículo contiene SPOILERS de 'LA CASA DEL DRAGÓN' 1x04]

En La casa del dragón, y el mundo de Juego de tronos en general, se bebe mucho. Pero no todo es vino, cerveza o hidromiel. También está la opiácea leche de amapola, que los Maestres emplean con fines medicinales tanto como otros habitantes de Poniente le dan usos recreativos, la desinfectante leche de fuego y otra preparación vegetal cuyo efecto puede ser muy requerido en ciertas circunstancias: el té de la Luna (moon tea en inglés).

En el cuarto episodio de La casa del dragón, es una taza de té de la Luna lo que el Gran Maestre Mellos (David Horovitch) lleva a la princesa Rhaenyra (Milly Alcock) después de su noche de aventuras por las calles y burdeles de Desembarco del Rey. "¿Qué me habéis traído?", le pregunta ella intrigada. "Un té, princesa. De parte del rey", contesta Mellos. "Para evitaros cualquier consecuencia no deseada".

El té de la Luna es una infusión de hierbas medicinales que se emplea con fines anticonceptivos y abortivos en el mundo de La casa del dragón. Aunque Rhaenyra ha negado solemnemente ante su padre el rey Viserys (Paddy Considine) que haya tenido relaciones sexuales con su tío Daemon (Matt Smith) durante su escapada conjunta, tal y como aseguran quienes les vieron besarse y acariciarse en el burdel, el monarca prefiere asegurarse de que no existe la posibilidad de un embarazo no deseado.

Puede que Viserys no crea a su hija, pero el hecho de que su hermano Daemon no niegue el encuentro sexual no ayuda a aliviar su desconfianza. En cualquier caso, lo que el monarca ignora es que en realidad Rhaenyra sí perdió la virginidad esa noche, solo que con Ser Criston Cole (Fabien Frankel), el soldado de la Guardia Real encargado de su protección (lo que ha resuelto cierta incógnita del libro). Así pues, beber el té no está precisamente desencaminado.

Cómo se prepara el té de la Luna

El té de la Luna o moon tea lleva a flor de tanaceto (o tansi), menta, ajenjo, una cucharada de miel y una gota de menta poleo. Es la malograda Lysa Arryn (a quien interpretó Kate Dickie en Juego de tronos) quien explica la composición de esta infusión milenaria en Tormenta de espadas cuando revela a Meñique que habrían podido tener un hijo si su padre no le hubiera dado té de la Luna sin saber ella qué era.

Por lo tanto, parece que suministrar esta bebida abortiva de forma disimulada con el fin de controlar la descendencia de sus hijas era una práctica bastante habitual en la nobleza de Poniente, o al menos un recurso socorrido para George R. R. Martin e Ira Parker, guionista de este episodio.

Igual que muchas otras cosas en el mundo de fantasía de Canción de hielo y fuego, el té de la Luna tiene una inspiración real en sustancias abortivas que la humanidad ha empleado desde la Antigüedad. Algunas de las hierbas relacionadas habitualmente con estos preparados han sido precisamente el árnica, la milenrama, el ajenjo, el poleo y el tanaceto.

Estas tres últimas son unos de los ingredientes principales del moon tea, si bien Martin ha contado en entrevistas que dejó las instrucciones de preparación deliberadamente vagas e inexactas para no correr el riesgo de que intentara reproducirse.

