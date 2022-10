'La casa del dragón': ¿Qué significa la página que Otto entrega a Rhaenyra de parte de Alicent?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN 1x10]

Al comienzo de La casa del dragón, conocimos a Alicent (Olivia Cooke) y Rhaenyra (Emma D'Arcy) como amigas y confidentes, pero el matrimonio entre la primera y Viserys (Paddy Considine) pronto las separó. Eso sí, pese a sus desavenencias en todos los años que han pasado desde entonces, la serie ha dejado en evidencia a menudo el cariño que se siguen guardando.

En el episodio 8, sin ir más lejos, la reunión de todos los personajes en Desembarco del Rey acercaba a ambas protagonistas, aunque la muerte de Viserys finalmente las volvía a alejar. Alicent, malinterpretando las últimas palabras de su marido, ha optado por coronar a su hijo Aegon (Tom Glynn-Carney) rey de los Siete Reinos, mientras que Rhaenyra, traicionada, ha empezado a buscar aliados que le juren lealtad entre los señores de Poniente.

En medio de esta trifulca dinástica, el final de la primera temporada de la serie ha llevado a Otto Hightower (Rhys Ifans) a Rocadragón, donde ha pedido a la primogénita de Viserys que acepte a Aegon como monarca a cambio de paz y posiciones privilegiadas en el reino para todos sus familiares. La Mano del Rey ha entregado a la joven una página de parte de Alicent, que aparentemente ha aplacado la furia de su vieja amiga.

Tal y como recoge Screen Rant, se trata de una hoja del libro de historia que Alicent y Rhaenyra leían juntas en el episodio 1 de la ficción. Esa página recogía la historia de la princesa Nymeria liderando los 10.000 barcos de los Rhoynar a Dorne, y es esa misma página que Rhaenyra arrancaba en un acto de rebeldía.

Alicent ha guardado esa página durante los últimos 20 años, prueba de que su cariño hacia su amiga de la infancia nunca ha desaparecido. De esta forma, le hace saber a la legítima heredera que no ha coronado a su hijo por venganza o malicia, y que no le desea nada malo. Eso no quita que la hija de Otto esté valiéndose del afecto entre ambas para convencer a Rhaenyra de que elija la paz a cambio de lo que sea, menos el Trono.

Pese a la oposición de Daemon (Matt Damon), Rhaenyra promete meditar la propuesta y responder a ella a la mañana siguiente. Recordemos que entre las promesas de Alicent están las de cederles a ella y a su hijo Jacaerys (Harry Collet) el dominio de Rocadragón, legitimar a Lucerys (Elliot Grihault) como heredero de Marcaderiva y convertir a los pequeños Aegon y Viserys en escuderos del rey Aegon.

Como decimos, Daemon rechaza la propuesta, pero Rhaenyra parece más dispuesta a llegar a un acuerdo, no solo para evitar la guerra y honrar el legado de su padre, sino también para cumplir con la profecía de la Canción de Hielo y Fuego. Aunque su afecto hacia Alicent también provoca que le tiente la paz, le preocupa más el futuro de los Siete Reinos.

Sea como fuere, la paz tras la posible rendición de Rhaenyra siempre ha sido un escenario poco probable, sobre todo teniendo en cuenta que las ambiciones de Daemon o Otto habrían terminado por explosionar la guerra. Sin embargo, la muerte de Lucerys a manos de su tío Aemond (Ewan Mitchell) ha precipitado la declaración de guerra por parte de la reina.

Rhaenyra no quería ser la primera en derramar sangre en esta guerra por el Trono de Hierro, y finalmente ha cumplido con este propósito. Sin embargo, ahora que ha perdido a Luke, a la soberana no le temblará el pulso a la hora de reclamar lo que es suyo en el campo de batalla, sin que sus años de amistad con Alicent la frenen.

