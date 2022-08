'La casa del dragón': lo mejor y lo peor de la precuela de 'Juego de tronos'

Este reportaje contiene SPOILERS del episodio 1 de 'La casa del dragón'

Dada la fiebre que suscitó Juego de tronos, tiene sentido que estemos deseando ver la La casa del dragón. Y, teniendo en cuenta cómo salieron las últimas temporadas de aquella serie, también es lógico que la precuela que se estrena en HBO Max nos tenga un poco en ascuas (o un mucho).

Así pues, como ya hemos podido ver el episodio piloto del show, os ofrecemos nuestras primeras impresiones. Todos los momentos del capítulo que hemos encontrado destacables, tanto por buenos como por malos, están aquí. Y, para dejar claro nuestra opinión sobre cada uno, los hemos puntuado en una práctica escala de 1 a 10 dragones.

Localizaciones: 10 dragones

Parte de la serie se ha rodado en Trujillo y Cáceres. Sustituir Dubrovnik, convertido por siempre jamás en Desembarco del Rey, no era tarea sencilla. Sin embargo, las dos localidades extremeñas lo consiguen con creces: sus calles y plazas sobresalen en la ambientación dándole una veracidad que no te podría trasladar el mejor cartón piedra.

Milly Alcock: 9 dragones

Por aquí ya hablamos del talentazo de Milly Alcock en la serie Upright. En el episodio piloto, simplemente se zampa al resto de intérpretes interpretando a la joven Rhaenyra Targaryen, poniendo el listón muy alto para lo que se espera de su personaje adulto, encarnado por Emma d’Arcy.

Y eso que sus compañeros de plano no son cualquier cosa: la súper estrella británica Matt Smith (Doctor Who, The Crown) o el experimentado Paddy Considine. Su personaje tendrá un dragón, pero esta actriz, definitivamente, tiene ángel.

Justas medievales: 8 dragones

Parece evidente que los creadores se han hecho sesión continua de las grandes epopeyas rodadas en Technicolor, a las que han añadido el gusto por el movimiento de cámara de Ridley Scott. El mismísimo Errol Flynn no desentonaría como espectador o participante en la justa medieval del primer episodio.

La casa del Dragón Cinemanía

Violencia: 7 dragones

La sangre siempre ha tenido un papel preponderante en la saga. En la escena más explícitamente violenta, Daemon Targaryen, máximo responsable de la Guardia de Desembarco del Rey, harto de la corrupción en la que a su juicio está sumida la ciudad, manda a sus hombres a aplicar la ley del talión.

¿Lo más impactante? Al ladrón le cortan la mano y al violador… pues os lo podéis imaginar. Imposible no ser hombre y llevarse la mano a la entrepierna. O, más tarde, ser mujer y no llevarse la mano a los ojos con una cesárea que no es precisamente quirúrgica.

Dragones: 6 dragones

Va a haber dragones para montar una dragonería, y eso nos gusta. Se anuncian hasta 17, con lo que tendrían banquillo para un torneo de rugby alado. Con los soplallamas va a pasar igual que con los perros, que cada uno sale a su dueño…y eso también nos gusta.

Del irascible de Caraxes, apodado El Anfíptero de Sangre, de Daemon, al Syrax de la princesa Rhaenyra, por hablar de los dos que aparecen en el episodio piloto. Esperamos con ascuas la halitosis ardiente de Vhagar o Meleys, tal y como los describió George R.R. Martin en el volumen Fuego y sangre. No se nos escapa que es otra herramienta de merchandising de la serie, pero, ¿hemos dicho ya que los dragones nos gustan?

Matt Smith es Daemon Targaryen Cinemanía

Matt Smith, villano poco humano: 5 dragones

Será por la matraca del verano, pero no puedes evitar ver a Matt Smith y pensar automáticamente en Erling Braut Haaland, el niño noruego ese que mete tantos goles. Smith no es un don nadie, que ya lo hemos visto como Dr Who y como Felipe de Edimburgo en The Crown, pero aquí parece un poco fuera de lugar en su remedo atormentado del Légolas de El señor de los anillos. Esperemos que a partir de aquí su personaje tenga un mejor desarrollo.

Estilismo capilar: 4 dragones

Una cosa es que nos llevamos bien con el gremio de peluqueros y apoyemos su petición de rebaja del IVA, y otra que los protagonistas parezcan todos no de la familia de Daenerys, sino de la de Rapunzel.

La combinación de pelo platino y barba de tres días siciliana del rey Viserys (Paddy Considine), es especialmente chocante. A Corlys Velaryon, cuñado del rey, tampoco le va mucho mejor en la pelu: sus rastas recuerdan a las de Campo de batalla: la Tierra, aquella ¿adaptación? Del fundador de la Cienciolgía, Ron L. Hubbard, con John Travolta con peluquín y a lo loco.

Sexo: 4 dragones

Pues sí, también hay sexo. Pero poco. Tal vez porque fue bastante problemático en Juego de Tronos por la descompensación entre la exhibición de los cuerpos masculinos y la femeninos. Tal vez porque se aboga por un mensaje de empoderamiento femenino, las escenas en los lupanares las protagonizan hombres desganados y hasta con algún problema de erección. Nada que ver con la potencia sobrenatural del añorado Khal Drogo.

Si hay que morir, se muere, pero morir pa’ na’… 3 dragones

Pues sí: en el primer episodio ya las espichan dos de la Casa Targaryen. El problema es que el guion no da tiempo a que los espectadores empaticen con sus muertes por falta de presencia en la trama. Entendemos que los productores tienen prisa por establecer los conflictos, pero ¿TANTA? Así no hay quien coja cariño a los difuntos…

Primeros planos: 1 dragón

Te gastas chorrocientos mil dólares en tu serie estrella. La primera escena, el Gran Consejo de Harrenhal, es de situación, apenas sin movimiento y con mucha voz en off, para presentaros a los personajes de una manera un tanto pedestre. Pero es que la segunda no es mucho mejor: un viaje por las nubes subidos a lomos del dragoncete Syrax de la princesa Rhaenyra, rodada como si fuera un anuncio de unas líneas aéreas saudíes. Esperemos que el CGI mejore con el transcurso de la temporada.

