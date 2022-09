'La casa del dragón': De dónde viene el Alto Valyrio que hablan los Targaryen

La casa del dragón es, en esencia, una expansión del universo en el que nos adentró Juego de tronos. No solo nos permite ahondar en el pasado de Poniente, situándonos 200 años antes de los hechos acontecidos en la serie origina; también en la Casa Targaryen, protagonistas absolutos y todopoderosos de la serie.

Con los antepasados de Daenerys (Emilia Clarke) nos metemos de lleno en una época en la que su linaje gobernaba los Siete Reinos. La casa del dragón arranca con el rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) sentado en el Trono de Hierro, tomando la controvertida decisión de designar a su hija Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) como sucesora.

Poco se imagina el bienintencionado monarca que está a punto de provocar una guerra civil en el seno de su familia que desembocará en la trifulca conocida como la Danza de los Dragones. El Trono es goloso y su prole ambiciosa, una combinación letal en los Siete Reinos, tal y como nos enseñó Juego de tronos.

Por lo menos, entre conflictos y confabulaciones entre allegados de pelo rubio platino, podremos conocer más sobre esta poderosa familia, sus dragones y, sí, también escuchar más Alto Valyrio. Daenerys ya nos introdujo en el idioma de Antigua Valyria (Essos), que en las novelas de George R. R. Martin se describía como una lengua muerta, de las élites, como un equivalente al Latín, pero La casa del dragón ha normalizado su empleo con personajes como Rhaenyra o Daemon (Matt Smith) comunicándose a través de él.

¿De dónde sale?

'Juego de tronos' Cinemanía

El lingüista David Peterson desarrolló para Juego de tronos un vocabulario y una gramática del Alto Valyrio y sus derivaciones, inspirándose en fragmentos que se recogía en la obra de Martin.

Cabe señalar que Martin nunca se preocupó demasiado de los aspectos lingüísticos de su lengua inventada a la hora de escribir la historia y sus libros incluyen pocos términos en Alto Valyrio: "Valar Morghulis" ("Todos los hombres deben morir") y "Valar Dohaeris" ("Todos los hombres deben servir").

Sin embargo, estos fueron suficientes para inspirar a Peterson y sirvieron como base de algunas terminaciones gramaticales de la lengua. Peterson ha contado que cuando creó el idioma para la tercera temporada de la apuesta, tenía unas 500 palabras, pero para la octava entrega ya sumaba alrededor de 2.000 palabras. La palabra 'gato', 'Keli' en Alto Valyrio, se inspira en el nombre del minino del lingüista; y la palabra 'hijo', 'trēsy', se le ocurrió en honor a sus 3.000 seguidores en Twitter.

Como curiosidad, el Alto Valyrio evoluciono a lo largo de los años y desembocó en dialectos o lenguas Valyrias (similares a las lenguas romances) que se hablaban en diferentes regiones. Peterson las creó a partir del Alto Valyrio, deshaciéndose de vocales o diptongos, y reduciendo la gramática.

Los diálogos en Valyrio y Dothraki de la exitosa serie se escribían con meses de antelación y los actores solían necesitar tiempo para memorizarlos, pero hubo imprevistos como un discurso que fue totalmente improvisado por Emilia Clarke.

Durante la quinta temporada, Daenerys ordenaba ejecutar a uno de los tres nobles de Meereen. Las dos primeras tomas de la secuencia en cuestión se rodaron en inglés, como estaba escrito en el guion, pero en determinado momento los showrunners David Benioff y Dan Weiss propusieron hacerla en Valyrio. Sin Peterson cerca, pidieron a Emilia que reescribiera el monólogo en Valyrio, y así lo hizo en tan solo 10 minutos.

Más Valyrio en 'La casa del dragón'

En una entrevista para el podcast Bald Move, Peterson ha hablado sobre su experiencia desarrollando el Alto Valyrio más en profundidad para La casa del dragón y ha asegurado que estos guiones son mejores que cualquier otra que haya hecho antes, incluyendo Juego de tronos. "Había muchos más diálogos de los que esperaba, algo que me gustó", ha desvelado: "Me ha cambiado como traductor".

Gracias a ello, ha podido incluir más matices y personalizar el idioma para cada protagonista: "Hay personajes que, cuando hablan en inglés, lo hacen a su manera, de forma diferente a otros con quienes interactúan. Quería capturar eso en el Valyrio".

Tengamos en cuenta que, al tratarse de una ficción centrada en los Targaryen, esta lengua tiene mucho más peso en la narrativa que en Juego de tronos. En sus dos primeros episodios, ya hemos compartido varios momentos con Rhaenyra y Daemon hablando en el idioma de sus antepasados.

"Esta serie es la temporada en la que más he trabajado el Alto Valyrio", reconoce Peterson, afirmando que en las entrega 3, 4 y 5 de Juego de tronos sobre todo trabajaron el dialecto Astapori Valyrio; y en la 6 el tiempo dedicado al Valyrio en pantalla fue mucho menor: "La casa del dragón no es la temporada en la que más he trabajado, pero es la temporada en la que más he trabajado el Valyrio".

Las ventajas de hablar Alto Valyrio

'La casa del dragón' Cinemanía

Como decíamos, en La casa del dragón Rhaenyra y Daemon son los personajes que más se comunican en este idioma. "He disfrutado mucho el proceso", ha afirmado Emma D'Arcy, Rhaenyra de adulta, sobre su experiencia aprendiendo Alto Valyrio en una entrevista para Slash Film: "Es un lenguaje totalmente funcional, y es muy gratificante descifrarlo".

Smith no estaba tan emocionado, al menos de primeras, con la cantidad de Alto Valyrio que tuvo que aprender: "Tenía páginas y páginas de esto. Al principio, me daba miedo. Pero cuando me puse, me lo pasé bien aprendiéndolo y actuando con él".

D'Arcy, Smith y el resto de actores que pronuncian frases en este idioma recibieron traducciones en inglés con sus líneas de diálogo y una grabación de lo que tenían que decir para que supieran cómo pronunciarlo. "Probamos cosas diferentes como usar la gestualidad mientras practicábamos o intentar darle significado a las frases", apunta D'Arcy sobre el proceso de aprendizaje.

Como aspecto positivo, a Smith el Alto Valyrio le ha permitido abordar otra cara de su personaje: "Me ha enseñado mucho, la verdad, porque me ha permitido entender otro tipo de autenticidad de Daemon. Es una persona diferente en ese idioma. Pensé: 'Vaya, ese es él en su esencia'. Y el hecho de que lo hable solo con Rhaenyra dice mucho".

Y es que, tal y como apunta D'Arcy, para ambos personaje es como su lenguaje del amor: "Crea un envoltorio a su alrededor, los saca del mundo y los lleva a un plano diferente o a algún lugar muy privado. Incluso aunque estén en público, crea de inmediato intimidad y privacidad".

Sin duda, esta lengua seguirá siendo fundamental en la interacción de sobrina y tío. Su pasión por los dragones y su idioma, con el que bromean y muestran su lado más tierno, son dos puntos de unión que dejan en evidencia su complicidad y esa conexión que ha explosionado en el cuarto episodio. Veremos si los actores van ganando soltura y se atreven a improvisar discursos como Emilia Clarke.

Y, como colofón, si tú también quieres lanzarte a aprender Alto Valyrio, puedes hacerlo en la aplicación Duolingo, destinada al aprendizaje gratuito de idiomas, que te permite perfeccionar esta lengua de nobles, poetas y dragones de la mano de Peterson, y sonar como un Targaryen o un Sacerdote Rojo. Desde aquí solo podemos añadir: "Dracarys" ("Fuego de dragón").

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.