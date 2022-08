'La casa del dragón': Todo lo que necesitas saber antes de ver la precuela de 'Juego de tronos'

Tal vez parece menos tiempo pero hace ya más de tres años que, en mayo de 2019, finalizaba la octava y última temporada de Juego de tronos, una de las series más vistas y aclamadas HBO en toda su historia. Después del éxito que tuvo la ficción en todo el mundo, la plataforma prometió regresar con diferentes spin-offs de la trama que ya conocimos. Y así ha sido.

El primer turno será para La casa del dragón, que se estrena en HBO Max el 22 de agosto. La serie constará de 10 episodios y nos relatará la historia de la casa Targaryen, una de las familias más conocidas de Poniente. La serie está creada por Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik y el propio George R.R. Martin y estará basada en uno de los libros del autor, Fuego y sangre.

Situada 200 años antes de los eventos narrados en Juego de tronos, la precuela promete ser tan adictiva como su predecesora, según adelantan los primeros tráilers. Nuevas tramas, nuevo reparto, nuevas localizaciones… ¡Te contamos todo lo que sabemos de La casa del dragón!

La casa Targaryen y sus debacles internas

Targaryen Cinemanía

Como ya conocimos a través de personajes como Daenerys o su hermano Viserys en Juego de tronos, los Targaryen son puro fuego, ira, revolución. Por lo tanto, no es de extrañar que sus antepasados provocaran una guerra civil causada dentro de la propia familia, y este es precisamente el argumento central de La casa del dragón.

Lo que veremos es una lucha encarnizada por el trono tras el reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine) 200 años antes de los eventos que ya conocimos, pese a que la heredera legítima sería la princesa Rahenrya (Emma d’Arcy). Ya nos avanzan los tráilers que “los hombres preferirían prenderle fuego al reino a ver a una mujer en el Trono de Hierro”, así que Rahenrya no lo va a tener nada fácil, tampoco por parte de otras mujeres en la trama.

Entre los personajes que conoceremos, veremos al poderoso guerrero Daemon Targaryen (Matt Smith), el hermano del rey y otro posible heredero al trono; Otto Hightower (Rhys Ifans) será la Mano del rey y su hija, Alicent Hightower (Olivia Cooke), la considerada mujer más bella de los Siete Reinos.

También aparecerán otros linajes como la casa Velaryon, liderada por Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint), “la serpiente de mar”, poseedor de un rico, armado, y bien asentado territorio. Su mujer, Rhaenys Targaryen (Eve Best), fue descartada como heredera al trono en favor de su primo Viserys, por lo que es posible que guarde algo de rencor valyrio dentro de ella. Los tráilers también nos dejan caer el nombre Baratheon y no sería de extrañar que aparecieran otras familias que ya conocemos.

Y cómo olvidar a los dragones, las criaturas mágicas tan ligadas a los Targaryen. Pues bien, Ryan J. Condal anunció en la reciente Comic-Con de San Diego que veremos hasta un total de 17 de ellos, diferentes en aspecto, comportamiento y forma de actuar, y también presenciaremos la relación entre estos y sus jinetes. Casi nada.

Un nuevo y prometedor reparto

Hace ya más de diez años que Juego de tronos estrenaba su primera temporada, y no hizo falta esperar mucho para que la fama de sus actores protagonistas, la mayoría desconocidos previamente para la audiencia, se catapultara alrededor de todo el mundo. Olivia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey o Sophie Turner vieron cómo sus vidas cambiaban para siempre, y sus carreras también

Ahora le llega el turno a un nuevo reparto que pronto dará de qué hablar, aunque algunos son ya bastante conocidos. Si Matt Smith es famoso por interpretar al duque de Edimburgo en The Crown o ser uno de los doctores de Doctor Who, a Olivia Cooke la recordamos por papeles como el de la joven Emma Decody en Bates Motel.

La casa del dragón Cinemanía

La casa del dragón también contará con Paddy Considine, al que hemos visto en Peaky Blinders o El visitante; Emma D’Arcy (Rompiendo las normas, Wonderlust); Eve Best (Destino: La saga Winx, A Woman of No Importance) o Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man, The King's Man: La primera misión). Completan el reparto nombres como Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel o Ryan Corr, entre otros.

Un tono diferente

Después de tres años de expectativas, es inevitable que surjan las comparaciones de La casa del dragón con Juego de tronos, su serie “madre” y de la que, inevitablemente, bebe. ¿Será posible igualar a la original? ¿La superará? ¿Enganchará? ¿Se quedará muy atrás como otras precuelas o secuelas?

Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos' Tráiler de 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'

Frente a estos y otros muchos comentarios Miguel Sapochnik, uno de los creadores del spin-off y ganador de dos Emmys por la dirección de capítulos como La batalla de los bastardos, aseguraba en una entrevista para The Hollywood Reporter: “La casa del dragón tiene su propio tono, que irá evolucionando y emergiendo con el desarrollo de la serie. Esto es otra cosa, y debería ser otra cosa. Es un equipo diferente, gente diferente, tono diferente", y añadía que “es importante que mostremos respeto y rindamos homenaje a la serie original. Con suerte La casa del dragón se verá como algo más. Pero tendrá que ganárselo”.

Lo que sí ha supuesto un salto es el presupuesto que se ha utilizado para esta primera temporada del spin-off ya que cada capítulo ha costado alrededor de 20 millones de dólares, lo que hace un total de 200 millones en total, cifra bastante alejada de los 100 millones de dólares que costaron las últimas y más caras temporadas de Juego de tronos.

En cualquier caso, esto no haría a La casa del dragón la serie más cara de la historia, ya que este título se lo lleva de largo Los anillos de poder, la serie con los derechos de El señor de los anillos que le ha costado 465 millones de dólares a Amazon Prime por sus 8 primeros episodios. La última temporada de Stranger Things, con sus 30 millones de dólares por episodio y un total de 270 millones, tampoco se queda atrás.

De cualquier modo, la serie promete, y mucho. ¿Preparados para una nueva historia de ambición, traición, lucha por el poder, amor y mucho, mucho fuego? La espera ha terminado. El próximo 22 de agosto La casa del dragón llega a HBO Max. Además, este es solo el primero de los spin-offs que el estudio está desarrollando, así que tenemos acción para rato.