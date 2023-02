La canción que ha vuelto a sonar en 'The Last of Us' y avecina problemas para sus protagonistas

[Esta noticia contiene spoilers del episodio 6 de The Last of Us]

El final del sexto episodio de The Last of Us nos mostraba a Joel desangrándose, mientras Ellie clamaba que no le abandonara. Una de las secuencias más conmovedoras de la adaptación del videojuego de Naughty Dog, que demostraba hasta qué punto ambos personajes han conectado. Así, este binomio inspiraba al showrunner Craig Mazin hasta el punto de plasmar sus propias vivencias con su hija, quien ha puesto voz a la canción que suena en la misma escena.

En el primer episodio de la serie ya oíamos una melodía en la radio de Joel que poseía una gran relevancia en la trama. La canción era Never Let Me Down Again, de los ingleses Depeche Mode. El tema fue el segundo single de su sexto álbum, Music for the Masses, publicado en 1987 y aclamado como uno de los mejores trabajos del grupo. La canción en sí, además de convertirse en uno de los temas más conocidos de Depeche Mode, acarreaba un significado especial en el contexto de este episodio de The Last of Us.

Recordemos que Joel y Tess tenían un sistema de comunicación por radio con Bill y Frank, que conocíamos en el tercer capítulo. El código musical que establecían advertía que una canción de los años 60 significaba que no había llegado nada nuevo, si era de los 70 significaba que había material nuevo y si la canción era de los 80 tenía una cruz roja, una forma de expresar peligro.

En el sexto episodio, la canción de Depeche Mode ha sonado de nuevo, en una versión con un ritmo más lento al que estamos acostumbrados. Una nueva versión interpretada por Jessica Mazin, la hija de Craig Mazin, showrunner de The Last of Us, que ahonda en la amenaza que se cierne sobre los protagonistas, acompañados de esta célebre canción de los 80.

Después de que Joel y Ellie visitaran la Universidad del Este de Colorado en la búsqueda de los Luciérnagas, ambos eran emboscados por tres miembros de los Caníbales. Uno de ellos lograba apuñalar a Joel, quien caía del caballo tras escapar del lugar, dejando a una Ellie devastada. Una escena que nos mostraba el acercamiento cuasi paternofilial entre ambos y se transformaba en la excusa perfecta para que Craig Mazin aprovechara las dotes musicales de su propia hija, quien lanzara en el pasado singles como Beautiful But Dark y Little Bird.

"¡Mi versión de Never Let Me Down Again se incluirá en la banda sonora original de The Last Of Us de HBO!", señalaba Jessica en sus redes sociales. Una versión que era aplaudida incluso por la banda Depeche Mode.

La anécdota detrás de su elección

Craig Mazin explicaba esta elección en el podcast que acompaña a la serie de HBO Max. "Podría haber pasado meses buscando a personas de diferentes niveles de fama para intentar que hicieran la canción, pero yo tenía a esta chica en el pasillo de mi casa que sabía que podría arrasar", señalaba este.

"Yo le envié la canción y le dije: 'Jessie, ¿puedes hacer una cover que sea más inquietante y lenta sobre una hija de luto por la pérdida de su padre? Solo tenlo en mente cuando lo hagas", confesaba Craig sobre las indicaciones que daba entonces a su hija.

"Ella aceptó, pero pasaron unas dos semanas y me pregunté: '¿dónde demonios está mi canción'.. Así que me acerqué a ella en plan: 'Hola Jessie, ¿dónde está mi canción?'. Y ella se había olvidado", señala entre risas Craig. "Escúchame, quiero dejarlo claro, tu padre está diciendo que quiere poner tu canción en televisión. Puedes solo hacerla, por favor".

Ella finalmente envió la cover a su padre dejándole patidifuso. "La versión que pusimos para el final se siente como un eco de Ellie, en la medida que Jessie es mi hija y creo que Bella [Ramsey] es un tipo de hija adoptiva. Este es un momento espléndido para mí, donde mis dos hijas están en el momento final del episodio", confiesa emocionado Craig. Una secuencia en la que Ellie también demostraba su dolor ante la posible pérdida de su padre adoptivo Joel (Pedro Pascal). Todo queda en casa.

