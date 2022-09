La audiencia de los Emmy alcanza otro mínimo histórico

Este lunes se celebró la 74 entrega de los Emmy, los galardones más importantes de la industria televisiva. Teniendo en cuenta la envergadura de muchas de las series que concurrían, tipo Euphoria, Succession o Better Call Saul, cualquiera pensaría que la mayor parte de los ojos de la audiencia estadounidense estarían pendientes de esta cita… pero finalmente no ha sido así. The Hollywood Reporter se hace eco de una aplastante derrota de los Emmy sufrida a manos de su directo competidor en la noche del lunes, la retransmisión de Monday Night Football, que se desarrolló a través de cuatro cadenas y reunió a 19.84 millones de espectadores. Frente a ella, los Emmy fueron vistos por 5.92 millones.

No solo es un margen de victoria más amplio que la última vez que coincidieron ambos eventos (en 2018, ganando igualmente Monday Night Football), sino que resulta otro mínimo histórico para los Emmy. El anterior había tenido lugar en 2020, cuando 6.36 millones de personas sintonizaron ABC. En 2021 las cosas se recuperaron y la audiencia fue de 7.83 millones espectadores, una marca mejor que la de 2018 que podía achacarse al atractivo de las ficciones concursantes, estilo The Crown o Ted Lasso. De hecho lograba revertir la tendencia de dos años con mínimos consecutivos haciendo pensar en una recuperación. Pero los últimos Emmy, retransmitidos en por NBC, han bajado por primera vez de los 6 millones: la peor audiencia de su trayectoria.

La edición reciente ha estado marcada por la victoria de The White Lotus como miniserie, obteniendo otros cuatro premios mientras Ted Lasso o Succession salían igualmente victoriosas en sus categorías. Fue muy comentado el ninguneo a Better Call Saul luego de concluir como una serie unánimemente aclamada, y el baremo general pasa por el liderazgo en el palmarés de HBO con 40 premios en total, seguido de 26 por Netflix.

