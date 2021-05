La audiencia de ‘Friends: The Reunion’ se acerca al éxito de ‘Wonder Woman 1984’ en HBO Max

Era obvio que una reunión del reparto de Friends atraería una inmensa atención mediática, y en HBO Max lo sabían bien. Por eso, antes de que este servicio de streaming debutara en EE.UU., WarnerMedia anunció que Friends: The Reunion sería uno de sus contenidos estrella, sirviendo para atraer suscriptores y robustecer la imagen de marca. Las cosas no salieron como habían pensado por culpa de la pandemia, que obligó a retrasar la grabación del especial, pero finalmente este 27 de mayo el reparto volvió a verse las caras frente a James Corden, y otras plataformas a lo largo del mundo (como HBO España en nuestro país) hicieron todo lo posible para poder estrenarlo. ¿Cuál ha sido el resultado?

Pues, al menos dentro de EE.UU., un éxito absoluto. La famosa sitcom concluyó en 2004, pero la nostalgia desatada desde entonces ha sido suficiente como para que Friends: The Reunion se equipare a las cifras que obtuvo en su momento Wonder Woman 1984, el estreno más contundente en la breve historia de este servicio de streaming. La película de Patty Jenkins llegó envuelta en la polémica a causa del modelo híbrido que abanderaba (y que acogerían a lo largo de 2021 todos los próximos estrenos de Warner Bros.), pero esto no evitó que a su lanzamiento en Navidad llegara al 32% de los hogares estadounidenses. Friends: The Reunion, por su parte, ha conseguido llegar en su apertura al 29%.

Variety ha recogido estos datos de TVision, y desde luego son cifras impactantes puesto que Friends: The Reunion era un producto netamente televisivo, sin el hype que traían aparejado grandes blockbusters que alternaran el streaming con los cines. Por ejemplo, Mortal Kombat solo atrajo el 16% de la atención del público, y TVision también maneja revelaciones muy interesantes en tanto al perfil demográfico que se ha vuelto a dejar conquistar por Friends. Según sus mediciones, el 55, 4% del público que vio el especial en su estreno se componía de mujeres, mientras que más de la mitad de este tenía entre 35 y 54 años.

Para contextualizar dentro del competitivo mercado de streaming estadounidense, Friends: The Reunion ha superado con holgura otros estrenos muy publicitados como la cuarta temporada de El cuento de la criada en Hulu y la aclamada Mare of Easttown en HBO: ambas obtuvieron un 8% y un 1% respectivamente. Al mismo tiempo, Friends: The Reunion se sigue viendo superada por la memorable llegada de Bruja Escarlata y Visión al catálogo de Disney+ en enero, que se saldó con un 34% de hogares conectados.

Más allá de esta comparativa, la repercusión de Friends: The Reunion ha sido internacional, y no ha estado exenta de polémica. En China, las principales plataformas de streaming que se hicieron con los derechos han estrenado una versión censurada, cortando cualquier referencia LGTB y las apariciones de invitados como Lady Gaga, Justin Bieber o BTS.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.