Kurt Cobain habría estado "orgulloso" al oír a Nirvana en 'Succession', afirma Courtney Love

Incluso para un grupo aficionado a meterse en líos como Nirvana, Rape Me fue una canción polémica. Y, si en su momento causó incomodidad entre la industria y los oyentes, parece de cajón que Succession la haya empleado para ilustrar el odio entre los malignos hermanos Roy. Concretamente, entre Shiv (Sarah Snook) y ese Kendall (Jeremy Strong) que la usa para sabotear un discurso de su hermana.

Y parece que Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, ha pillado el chiste. Tras la emisión del nuevo episodio de la serie, Love publicó una historia en Instagram expresando su aprobación por la escena.

"Estaba en la habitación viéndolo pasmada, porque esa canción se escribió en una hora, más o menos", comenzó el mensaje de Love. "Nunca he estadotan orgullosa de aprobar [el uso] de una de las canciones de Kurt, ese momento de Succession es como si ellos entendieran de verdad aquello sobre lo que KC gritaba a pleno pulmón, sin entrar en detalles".

"Estoy segura de que [Cobain] está orgulloso de esto, esté donde esté", concluía Courtney Love.

Grabada como parte de In Utero, el tercer y último álbum de Nirvana, Rape Me empezó a ser polémica a partir de 1992, cuando el grupo la incorporó a su repertorio en directo, incluyendo un veto de la MTV. Según Cobain, el significado de la letra era muy distinto al que le adjudicaban los censores: "Es como decir 'venga, viólame, pégame, pero no acabarás conmigo, porque voy a sobrevivir a esto".

En otra entrevista, Cobain añadió que escribir una letra tan poco sutil era su forma personal de atacar el sexismo, porque así nadie podría malinterpretarla. Una estrategia que, si bien resulta eficaz, no pega mucho con el ambientillo en las oficinas de Waystar Royco.