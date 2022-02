Kristen Bell y el reparto de 'La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana', la parodia que arrasa en Netflix

La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana es una divertida parodia sobre el universo de los thrillers, que ha conseguido situarse en Netflix como una de las series de mayor éxito estos días. Al frente del reparto encontramos a una experta en este tipo de ficciones, la actriz Kristen Bell, que recupera su lado más divertido y explorador, que podíamos ver en series como Veronica Mars.

Junto a la actriz de The Good Fight y Frozen también encontramos en los 8 episodios a Tom Riley (The Nevers), quien se sitúa en confrontación a esta. Se trata de una nueva versión cómica de la trama conocida por muchos ya en los relatos It Had to Be Murder (Cornell Woolrich,, 1942), La chica del tren (Paula Hawkins, 2015) o La mujer en la ventana (AJ Finn, 2018), que podíamos ver estos años reflejados en adaptaciones cinematográficas como La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1984), La chica del tren (Tate Taylor, 2016) y La mujer en la ventana (Joe Wright, 2021).

En esta ocasión, la protagonista cree ver a su nuevo y atractivo vecino cometer un crimen. Una sospecha en la que la serie se interna en clave de humor gracias a sus creadores Rachel Ramras, Hugh Davidson y Larry Dorf, quienes habían trabajado juntos anteriormente en la serie Nobodies.

Detectives, amigos y vecinos

Entre los personajes principales de la serie también encontramos la presencia en todos los capítulos de Mary Holland (La estación de la felicidad), Cameron Britton (Mindhunter) y la pequeña Appy Pratt (Jane the Virgin). Todas piezas importantes dentro del vecindario en el que ocurren los hechos, que se ponen en contra de la propia protagonista: una joven alcoholica.

A la cabeza de este caso se sitúa la Detective Lane, interpretada por Christina Anthony, quien aparecía antes en las series cómicas Mixed-ish, Black-ish y Por qué matan las mujeres. Una mujer enfrentada a una curiosa investigación en la que también hacen acto de presencia Michael Ealy (Secretos y mentiras), Nicole Pulliam (Fashion House) y Benjamin Levy Aguilar (Asquerosamente ricos). Un elenco repleto de talento, con los que las risas no faltarán.

