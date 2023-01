Kit Harington recuerda cómo fue alcanzar la fama con 21 años: "¿Y ahora qué hago?"

Una rápida búsqueda en Google lo confirma: hace solo cuatro años que se emitió el último capítulo de Juego de tronos. A priori no parece tanto, pero recordemos: la serie que se convirtió en una de las producciones más exitosas de la televisión (y que consiguió que toda una nueva generación de niñas se llamasen Khaleesi) estuvo estrenando nuevos capítulos y temporadas durante 8 años, por lo que hace ya más de una década, en concreto 12 añazos, que la serie se estrenó en televisión.

Suficiente tiempo para que aquel bastardo de los Stark que se ganó el corazón de Ygritte y de los espectadores de todo el mundo acabase convirtiéndose en adulto. Y es que Kit Harington, nuestro por siempre Jon Nieve, tiene ya 36 años, está casado con Rose Leslie (aquella salvaje que puso su mundo patas arriba) y todavía recuerda aquella época en la que, con tan solo 21 años, se convirtió en uno de los protagonistas de la adaptación de los bestsellers de George R. R. Martin.

En su aparición en la primera convención de fans oficial de Juego de tronos celebrada en diciembre de 2022, donde también anunció que está preparando un spin-off sobre su personaje, el actor rememoró cómo vivió aquel "impulso estratosférico" que hizo que, en cuestión de meses, experimentara un nivel de fama para el que no estaba preparado y que recuerda como un "golpe al sistema".

"Mantuve un grupo de amigos muy sólido a mi alrededor que me tomaban el pelo todo el tiempo", explicó durante una sesión de preguntas y respuestas que puede escucharse en el Podcast oficial de Juego de tronos. "Eso es muy importante. No dejaron que se me subiese a la cabeza. Me mantuvieron con los pies en la tierra. Y todavía lo hacen".

"Puedes pensar que eres el centro del mundo y el no va más, pero simplemente estás en una serie de televisión. Que no se te suban mucho los humos", explicó el actor, que a su vez tuvo que aprender a alejarse de los comentarios de internet y a no leer lo que escribía la gente sobre él. Y es que, a pesar del éxito de la serie sobre la lucha por el Trono de hierro, después de interpretar a Jon Nieve, Harington vio ante él el abismo de no saber cómo continuar su recién estrenada carrera.

"Buscas eso durante toda tu carrera como actor; ese proyecto que se hace enorme y por el que todo el mundo te conoce y, si lo consigues en tus 20, te quedas ahí como: 'Oh, mierda ¿Y ahora qué hago?'", reflexionó el actor durante la convención. "Y entonces piensas: 'Bueno, ya no tengo que buscar eso. Puedo hacer lo que me de la gana. Puedo explorar y hacer cosas raras'. Creo que hay una liberación real en eso".

Desde entonces, Harington ha aparecido en la serie Modern Love de Prime Video, en la película de Marvel Eternals y será el nuevo Frankenstein en el biopic sobre la autora Mary Shelley titulado Mary's Monster.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.