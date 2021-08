Kit Harington confiesa que su popularidad en 'Juego de Tronos' le causó problemas de salud mental

El gran público cada vez es más conciente de la importancia de la salud mental entre los actores, cuyos conflictos ha dinamitado el fin prematuro de muchas carreras a lo largo de estas décadas. El último en sumarse a la extensa lista de personajes públicos cuya fama le ha causado problemas consigo mismo ha sido el actor Kit Harington, quien interpretara a Jon Nieve en Juego de tronos.

"Para ser honesto, pasé por algunas dificultades de salud mental después de la serie y durante su final. Creo que se debió directamente a la naturaleza del programa y a lo que he estado haciendo durante años", ha explicado el intérprete en una entrevista reciente para SiriusXM.

La presión provocó que el actor decidiera tomarse un año sabático después del final de la serie de HBO. "Realmente quise concentrarme en mi mismo. Estoy muy feliz de haber hecho eso", revela ahora el británico.

A pesar de todo, Harington señala el "orgullo" de haber participado en la producción, pese a las dificultades que eso conlleva con la popularidad. "El papel y especialmente, el nivel de fama al que fui empujado, fue demasiado para alguien tan joven y recién salido de una escuela de teatro".

En 2019, el actor ingresaba en un centro para tratar esos problemas de salud mental. Justo cuando Harington estaba listo para su retorno a la pequeña pantalla, la pandemia de la Covid retrasó este hecho. El actor ha participado recientemente en la serie de Amazon Prime Modern Love y aparecerá próximamente en el nuevo filme de Marvel Eternals. "No tienes que vivir en ese lugar tan intenso todo el tiempo ¿Por qué no haces algo que te quite peso? ¿Por qué no haces algo divertido?".

