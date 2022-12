Kit Harington adelanta el estado de Jon Nieve en el spin-off de 'Juego de tronos': "No está bien"

"¿Me gustaría volver y hacer más? No", fue la respuesta que dio Kit Harington en diciembre de 2018 cuando le preguntaron si estaría dispuesto a retomar su papel como Jon Nieve. Pero, parece que, dos años después, el actor que se dio a conocer con Juego de tronos ha cambiado de opinión.

Fue en junio de este mismo año cuando supimos que un spin-off de la serie sobre dragones y luchas por el trono estaba siendo desarrollado alrededor del personaje de Jon Nieve y con el propio Harington como protagonista. La idea fue del propio actor. "Sí, fue Kit Harington quien nos trajo la idea", contó George R. R. Martin en su blog tras la filtración de la noticia. "No puedo decir los nombres de los guionistas ya que aún no me han dado permiso… pero fue Kit quien los trajo, es su propio equipo, y son estupendos".

Con el título de Snow (Nieve), poco más sabíamos sobre este spin-off del hijo bastardo de los Stark, hasta ahora. En la convención oficial de Juego de tronos que se celebra cada año, y en una edición marcada por el éxito de La casa del dragón, Harington ha compartido su visión sobre su personaje y el punto en el que se encuentra tras conocer su verdadero nombre, asesinar a Daenerys y ser desterrado, una vez más, al Muro en el frío Norte.

"Creo que, si le preguntases, él sentiría que se libró ligeramente", ha afirmado el actor. "Al final de la serie, cuando le encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado. Y él quiere serlo. Está cansado. El hecho de ir al Muro es el mejor regalo y también la mayor de las maldiciones".

"Tiene que volver a ese sitio con tanta historia y vivir su vida pensando en cómo mató a Dany, y vivir su vida pensando en cómo Ygritte murió en sus brazos, y vivir su vida pensando en cómo colgó a Olly, y vivir su vida pensando en todo ese trauma, y eso... eso es interesante", ha reflexionado. "Creo que donde le dejamos al final de la serie... hay siempre esa sensación de... Creo que queremos una pequeña sonrisa que nos diga que todo está bien. Pero él no está bien", ha afirmado.

A pesar de que el actor no se aventuró a contar más sobre la premisa en la que se basará esta nueva producción, si algo está claro es que esta esta hecha desde el respeto que tanto el propio intérprete como sus guionistas (con el visto bueno de Martin) sienten por la saga de Canción de hielo y fuego pues, al fin y al cabo, fueron mucho años de aventuras y mucho, mucho, mucho sufrimiento.

"Si, como yo, volvéis al episodio piloto de Juego de tronos... esos son casi 10 años de vuestras vidas. Eso es muy inusual en la carrera de un actor. Dejar aquella familia fue un gran trastorno emocional", concluyó Harington en la convención.

